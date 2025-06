Non solo l'Italia nella serata di qualificazioni mondiali. La Croazia travolge 5-1 la Repubblica Ceca: segna anche Modric, destinato al Milan. Dopo il pareggio al debutto in Macedonia del Nord (che vince in Kazakistan e si prende la vetta del gruppo J), il Belgio va avanti 3-0 col Galles (apre Lukaku su rigore) ma si fa agguantare sul 3-3 nella ripresa. Decide il futuro napoletano De Bruyne all'88'. In amichevole prima tripletta con la Scozia di Ché Adams

