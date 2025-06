Dopo il pesante ko in terra norvegese la domanda che si pongono tutti è molto semplice: e ora come facciamo a qualificarci al Mondiale? Partiamo dalla regola base: solo le prime classificate dei gironi europei staccano il pass diretto, ma finire alle spalle della Norvegia non sarebbe sinonimo di eliminazione certa. Le seconde vanno agli spareggi, con un'opzione data anche dal piazzamento nell'ultima Nations League. E poi: come fare a sorpassare la Norvegia? In caso di vittoria al ritorno in casa - e di un'eventuale parità in punti - quali sono i criteri che determinano la classifica? Calendario e scenari: facciamo il punto