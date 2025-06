Tutto facile per Olanda e Austria, vince la Serbia

Tutto facile per l'Olanda che batte Malta 8-0 e sale a quota 6 in due partite nel gruppo G. A Helsinki riprende il match sospeso per emergenza medica sugli spalti con il punteggio di 2-1 in favore della Finlandia sulla Polonia. Nel gruppo K, la Serbia approfitta del pari dell'Albania in Lettonia e accorcia in classifica. Vita facile per l'Austria nel 4-0 di San Marino (doppietta di Arnautovic) con 6 punti, gli stessi della Romania (in 4 gare) che batte Cipro 2-0

LE CLASSIFICHE DEI GIRONI - RISULTATI E CALENDARIO