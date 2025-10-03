Rosso, verde e blu in omaggio a Canada, Messico e Stati Uniti, i tre paesi ospitanti: è stato presentato ufficialmente "Trionda", il pallone del Mondiali del 2026. Con la tecnologia Connected Ball fornisce informazioni dettagliate su ogni movimento del pallone, supportando gli arbitri durante le partite. Le foto e la spiegazione di tutti i dettagli da parte della FIFA
- "Il Pallone Ufficiale della Coppa del Mondo 2026 è arrivato ed è una meraviglia!" ha dichiarato il Presidente della FIFA Gianni Infantino. "Sono felice e orgoglioso di presentare TRIONDA. Adidas ha creato un altro pallone iconico per la Coppa del Mondo FIFA, con un design che incarna l’unità e la passione dei Paesi ospitanti: Canada, Messico e Stati Uniti. Non vedo l’ora di ammirare questo splendido pallone gonfiare le reti. Il conto alla rovescia verso la più grande Coppa del Mondo FIFA di sempre è iniziato, e la palla ha già cominciato a rotolare!".
- L'iconografia che rappresenta ciascun paese ospitante adorna il pallone, con la foglia d'acero per il Canada, l'aquila per il Messico e la stella per gli Stati Uniti, mentre le decorazioni dorate rendono omaggio al Trofeo della Coppa del Mondo FIFA, sottolineando l'importanza del palcoscenico offerto dal torneo di punta della FIFA.
- Come si legge nel comunicato della FIFA: "Il nome TRIONDA può essere tradotto dallo spagnolo come “tre onde” e, insieme ad altre caratteristiche di design uniche e innovative, celebra il fatto che, per la prima volta, tre paesi ospitanti - Canada, Messico e Stati Uniti - si uniscono per ospitare la Coppa del Mondo FIFA."
- "La struttura a quattro pannelli incorpora cuciture volutamente profonde, creando una superficie che produce una stabilità ottimale in volo, garantendo una resistenza sufficiente e uniformemente distribuita mentre il pallone viaggia nell'aria. Inoltre, le icone in rilievo, visibili solo da vicino, migliorano la presa quando si colpisce il pallone in condizioni di bagnato o umidità"
- "La tecnologia Connected Ball è nuovamente presente nel pallone ufficiale della Coppa del Mondo FIFA, con un chip sensore di movimento all'avanguardia da 500 Hz che fornisce informazioni dettagliate su ogni elemento del movimento del pallone. Questa tecnologia invia dati precisi al sistema di assistenza video arbitrale in tempo reale, migliorando il processo decisionale degli arbitri, anche in relazione agli episodi di fuorigioco."