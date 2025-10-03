Rosso, verde e blu in omaggio a Canada, Messico e Stati Uniti, i tre paesi ospitanti: è stato presentato ufficialmente "Trionda", il pallone del Mondiali del 2026. Con la tecnologia Connected Ball fornisce informazioni dettagliate su ogni movimento del pallone, supportando gli arbitri durante le partite. Le foto e la spiegazione di tutti i dettagli da parte della FIFA

