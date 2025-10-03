Esplora tutte le offerte Sky
Mondiali 2026, il pallone dei campionati del mondo di calcio. Foto

Mondiali fotogallery
10 foto

Rosso, verde e blu in omaggio a Canada, Messico e Stati Uniti, i tre paesi ospitanti: è stato presentato ufficialmente "Trionda", il pallone del Mondiali del 2026. Con la tecnologia Connected Ball fornisce informazioni dettagliate su ogni movimento del pallone, supportando gli arbitri durante le partite. Le foto e la spiegazione di tutti i dettagli da parte della FIFA

MONDIALI 2026, PRESENTATE LE MASCOTTE

Ecco "Trionda": il pallone dei Mondiali 2026

Mondiali

Mondiali

Rosso, verde e blu in omaggio a Canada, Messico e Stati Uniti, i tre paesi ospitanti: è stato...

10 foto

Il ranking per nazioni: Italia all'ottavo posto

classifica

Si è chiusa un'altra settimana di coppe europee: dopo le partite di Europa League e Conference...

22 foto

Il ranking Uefa per club: Inter 3^, Roma 14^

classifica

Nuova stagione al via e nuovo ranking Uefa per club: Inter sempre terza e miglior italiana....

27 foto

Conference League, la classifica del girone unico

Conference League

La Fiorentina vince all'esordio e conquista i primi tre punti in Conference League. Vittoria...

36 foto

Europa League, la classifica del girone unico

Europa League

La seconda giornata di Europa League registra lo stop della Roma contro il Lille e il pareggio...

36 foto

    Mondiali: Ultime Notizie

    Mondiali, biglietti in vendita: come acquistarli

    Mondiali

    Come annunciato dalla Fifa sul proprio sito, è già iniziata la prima fase per acquistare i...

    Argentina, Mastantuono in campo con la numero 10

    Mondiali

    Franco Mastantuono ha avuto l'onore di indossare la mitica numero 10 di Lionel Messi nella...

    Il Brasile cade in Bolivia: primo ko per Ancelotti

    qual. mondiali

    Prima sconfitta per Carlo Ancelotti da Ct del Brasile, che cade in casa della Bolivia in un match...