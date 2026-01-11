Semenyo al City e gli altri: le cessioni record e le plusvalenze del Bournemouth
Pagato 10 milioni di euro tre anni fa, appena ceduto a 72 milioni di euro. Ecco l'ultimo capolavoro delle Cherries, che hanno venduto Semenyo a peso d'oro al Manchester City dopo un'estate ricca di altri colpi in uscita: Zabarnyi, Huijsen, Kerkez e Ouattara. Non ci sono dubbi, la vera specialista in cessioni monstre è proprio il Bournemouth. E il merito è anche di un ex Roma... Di seguito la top 10 all-time (dati Transfermarkt)
- Costo: 22,25 milioni di euro
- Acquistato da: Newcastle
- Stagione: 2020/21
- Costo: 22,3 milioni di euro
- Acquistato da: Aston Villa
- Stagione: 2019/20
- Costo: 23,5 milioni di euro
- Acquistato da: Villarreal
- Stagione: 2021/22
- Costo: 42,8 milioni di euro
- Acquistato da: Brentford
- Stagione: 2025/26
- Costo: 45,3 milioni di euro
- Acquistato da: Manchester City
- Stagione: 2020/21
- Costo: 46,9 milioni di euro
- Acquistato da: Liverpool
- Stagione: 2025/26
- Costo: 62,5 milioni di euro
- Acquistato da: Real Madrid
- Stagione: 2025/26
- Costo: 63 milioni di euro
- Acquistato da: Psg
- Stagione: 2025/26
- Costo: 64,3 milioni di euro
- Acquistato da: Tottenham
- Stagione: 2024/25
- Costo: 72 milioni di euro
- Acquistato da: Manchester City
- Stagione: 2025/26
- Antoine Semenyo (Manchester City): + 61,75 mln euro
- Dominic Solanke (Tottenham): +43,1 mln euro
- Dean Huijsen (Real Madrid): +42,87 mln euro
- Ilya Zabarnyi (Psg): +30 mln euro
- Milos Kerkez (Liverpool): +26,43 mln euro
- Nathan Aké (Manchester City): +22,5 mln euro
- Aaron Ramsdale (Sheffield United): +20,5 mln euro
- Dango Ouattara (Brentford): +20,3 mln euro
- Callum Wilson (Newcastle): +18,55 mln euro
- Matt Ritchie (Newcastle): +11,53 mln euro
- Proprio l'ex direttore sportivo della Roma, incarico in giallorosso svolto tre anni fino a febbraio 2024. E dal maggio seguente il 41enne portoghese è diventato 'President of Football Operations' del Bournemouth, dove da allora ha permesso al club di incassare 376,5 milioni di euro (spendendo invece 273 milioni). C'è anche il suo zampino nelle ricchissime plusvalenze delle 'Cherries'