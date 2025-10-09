Appuntamento alle 21.30 per l'ottavo di finale tra Stati Uniti e Italia, che insegue un posto nel prossimo turno del Mondiale Under 20 in Cile. Un torneo dai tantissimi talenti e campioni del futuro: ne ha approfittato Transfermarkt per stilare la top 11 più preziosa tra tutti i protagonisti. Argentina e Messico iscrivono a testa tre prospetti da tenere d'occhio, ma c'è anche un azzurrino...

IL TABELLONE DEI MONDIALI UNDER 20