Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mondiali Under 20, i giocatori più preziosi per valore di mercato: la TOP 11

Mondiali fotogallery
12 foto

Appuntamento alle 21.30 per l'ottavo di finale tra Stati Uniti e Italia, che insegue un posto nel prossimo turno del Mondiale Under 20 in Cile. Un torneo dai tantissimi talenti e campioni del futuro: ne ha approfittato Transfermarkt per stilare la top 11 più preziosa tra tutti i protagonisti. Argentina e Messico iscrivono a testa tre prospetti da tenere d'occhio, ma c'è anche un azzurrino...

IL TABELLONE DEI MONDIALI UNDER 20

ALTRE FOTOGALLERY

Mondiali U20, la top 11 più costosa: c'è Nunziante

Mondiali

Appuntamento alle 21.30 per l'ottavo di finale tra Stati Uniti e Italia, che insegue un posto nel...

12 foto

L'Oviedo esonera Paunovic

Calciomercato

Salta la prima panchina stagionale nella Liga. Il neo promosso Oviedo ha esonerato Veliko...

42 foto

Mondiali U20: Italia agli ottavi contro gli Usa

Mondiali

Al Mondiale U20 in corso in Cile, l'Italia chiude il girone con una sconfitta ma si qualifica lo...

11 foto

L'Italia pronta a 'strappare' Tresoldi e Ahanor?

nazionale

Gennaro Gattuso ha dichiarato in conferenza stampa che sta lavorando per convocare in Nazionale...

21 foto

Luca Zidane sceglie l'Algeria. E gli altri?

LA CURIOSITÀ

Il passaporto non mente, ma se non fosse per quello sarebbe davvero difficile crederci. L'ultimo...

49 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    Tonali: "Tornerò in Serie A, livello in crescita"

    NAZIONALE

    Intervistato da 'Vivo Azzurro' durante il ritiro a Coverciano, il centrocampista del Newcastle ha...

    Qualificazioni Mondiali e amichevoli su Sky

    guida tv

    Su Sky e in streaming su NOW da giovedì 9 a martedì 14 ottobre appuntamento con le partite di...

    Norvegia, il vantaggio sull'Italia e il calendario

    qual. mondiali

    La strada dell'Italia di Gattuso verso i Mondiali passa inevitabilmente dai risultati della...