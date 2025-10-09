Mondiali Under 20, i giocatori più preziosi per valore di mercato: la TOP 11
Appuntamento alle 21.30 per l'ottavo di finale tra Stati Uniti e Italia, che insegue un posto nel prossimo turno del Mondiale Under 20 in Cile. Un torneo dai tantissimi talenti e campioni del futuro: ne ha approfittato Transfermarkt per stilare la top 11 più preziosa tra tutti i protagonisti. Argentina e Messico iscrivono a testa tre prospetti da tenere d'occhio, ma c'è anche un azzurrino...
- Valore di mercato: 1,8 milioni di euro
- Età: 18 anni
- Nazionale: Italia
- Squadra: Udinese
- Valore di mercato: 3 milioni di euro
- Età: 20 anni
- Nazionale: Spagna
- Squadra: Villarreal
- Valore di mercato: 3 milioni di euro
- Età: 20 anni
- Nazionale: Paraguay
- Squadra: Cerro Porteno
- Valore di mercato: 3 milioni di euro
- Età: 18 anni
- Nazionale: Argentina
- Squadra: Argentinos Juniors
- Valore di mercato: 8 milioni di euro
- Età: 20 anni
- Nazionale: Argentina
- Squadra: Bournemouth
- Valore di mercato: 8 milioni di euro
- Età: 20 anni
- Nazionale: Messico
- Squadra: Seattle
- Valore di mercato: 9 milioni di euro
- Età: 20 anni
- Nazionale: Spagna
- Squadra: Elche
- Valore di mercato: 5,5 milioni di euro
- Età: 20 anni
- Nazionale: Messico
- Squadra: Pachuca
- Valore di mercato: 8 milioni di euro
- Età: 18 anni
- Nazionale: Argentina
- Squadra: Botafogo
- Valore di mercato: 8 milioni di euro
- Età: 16 anni
- Nazionale: Messico
- Squadra: Club Tijuana
- Valore di mercato: 7 milioni di euro
- Età: 20 anni
- Nazionale: Brasile
- Squadra: Chelsea U21
