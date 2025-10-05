Mondiali Under 20, Italia agli ottavi: classifiche gironi e tabellone fino alla finale
L'Italia chiude il girone con una sconfitta ma si qualifica lo stesso agli ottavi di finale del Mondiale U20 in corso in Cile. Già eliminato il Brasile, ecco il tabellone in attesa che si completi definitivamente con le ultime partite dei gironi
- Sconfitta indolore per i ragazzi di Nunziati che terminano il proprio girone cedendo alla giovane Albiceleste per 1-0 (gol di Gorosito e argentini vincitori del raggruppamento). Gli azzurrini, in virtù del contemporaneo successo dell'Australia su Cuba, terminano al secondo posto con 4 punti e si qualificano agli ottavi: li attendono una tra Stati Uniti, Sudafrica e Francia
- Giappone U20: 9 punti in 3 giornate (differenza reti +7) - QUALIFICATA
- Cile U20: 3 punti in 3 giornate (differenza reti -2) - QUALIFICATA
- Egitto U20: 3 punti in 3 giornate (differenza reti .-2)
- Nuova Zelanda U20: 3 punti in 3 giornate (differenza reti -3)
- Ucraina U20: 7 punti in 2 giornate (differenza reti +7) - QUALIFICATA
- Paraguay U20: 3 punti in 3 giornate (differenza reti 0) - QUALIFICATA
- Corea del Sud U20: 3 punti in 3 giornate (differenza reti 0) - QUALIFICATA
- Panama U20: 1 punto in 3 giornate (differenza reti -2)
- Marocco U20: 6 punti in 3 giornate (differenza reti +2) - QUALIFICATA
- Messico U20: 5 punti in 3 giornate (differenza reti +1) - QUALIFICATA
- Spagna U20: 4 punti in 3 giornate (differenza reti .-1) - QUALIFICATA
- Brasile U20: 1 punto in 3 giornate (differenza reti -2)
- Argentina U20: 9 punti in 3 giornate (differenza reti +6) - QUALIFICATA
- ITALIA U20: 4 punti in 3 giornate (differenza reti 0) - QUALIFICATA
- Australia U20: 3 punti in 3 giornate (differenza reti .-2)
- Cuba U20: 1 punto in 3 giornate (differenza reti -4)
- Stati Uniti U20: 6 punti in 2 giornate (differenza reti +11) - QUALIFICATA
- Sudafrica U20: 3 punti in 2 giornate (differenza reti +4)
- Francia U20: 3 punti in 2 giornate (differenza reti .-2)
- Nuova Caledonia U20: 0 punti in 2 giornate (differenza reti -13)
- Colombia U20: 4 punti in 2 giornate (differenza reti +1)
- Norvegia U20: 4 punti in 2 giornate (differenza reti +1)
- Nigeria U20: 3 punti in 2 giornate (differenza reti .0)
- Arabia Saudita U20: 0 punti in 2 giornate (differenza reti -2)
- Cile vs Messico
- Argentina vs 3B/E/F
- Ucraina vs 3A/C/D
- 1F vs 2E
- 1E vs ITALIA
- Marocco vs 3A/B
- Paraguay vs 2F
- Giappone vs 3C/E
- (Cile vs Messico) - (Argentina vs 3B/E/F)
- (Ucraina vs 3A/C/D) - (1F vs 2E)
- (1E vs ITALIA) - (Marocco vs 3A/B)
- (Paraguay vs 2F) - (Giappone vs 3C/E)
- vincente quarto 1 vs vincente quarto 2
- vincente quarto 3 vs vincente quarto 4
- il 19 ottobre, alle ore 20, all'Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago, Cile)