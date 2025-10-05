Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mondiali Under 20, Italia agli ottavi: classifiche gironi e tabellone fino alla finale

Mondiali fotogallery
11 foto

L'Italia chiude il girone con una sconfitta ma si qualifica lo stesso agli ottavi di finale del Mondiale U20 in corso in Cile. Già eliminato il Brasile, ecco il tabellone in attesa che si completi definitivamente con le ultime partite dei gironi

ALTRE FOTOGALLERY

Mondiali U20: Italia ko, ma va agli ottavi

Mondiali

L'Italia chiude il girone con una sconfitta ma si qualifica lo stesso agli ottavi di finale del...

11 foto

La classifica della Serie A

Serie A

L'Inter batte anche la Cremonese e aggancia le tre di testa (che devono ancora giocare). Un punto...

20 foto

Il Palermo va in testa, Frosinone ko a Venezia

Serie B

Nelle partite del sabato della 7^ di B, il Venezia infligge la prima sconfitta in campionato al...

22 foto

Lautaro come Cevenini: 5° bomber all time Inter

classifica

Con la rete segnata alla Cremonese Lautaro Martínez ha raggiunto Luigi Cevenini a quota 158 reti...

12 foto
CALCIO - UEFA Champions League - Inter - FC Internazionale vs SK Slavia Praha

La classifica della Premier League

Premier League

Il Tottenham vince 2-1 in casa del Leeds nella prima partita del sabato della 7^ giornata di...

20 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    Mondiali, biglietti in vendita: come acquistarli

    Mondiali

    Come annunciato dalla Fifa sul proprio sito, è già iniziata la prima fase per acquistare i...

    Argentina, Mastantuono in campo con la numero 10

    Mondiali

    Franco Mastantuono ha avuto l'onore di indossare la mitica numero 10 di Lionel Messi nella...

    Il Brasile cade in Bolivia: primo ko per Ancelotti

    qual. mondiali

    Prima sconfitta per Carlo Ancelotti da Ct del Brasile, che cade in casa della Bolivia in un match...