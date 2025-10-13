Italia-Israele, le probabili formazioni della partita di qualificazione ai Mondiali 2026
Appuntamento martedì alle 20.45 a Udine per la Nazionale di Gattuso, che torna al 3-5-2 con due novità obbligatorie rispetto all'Estonia. Assente Kean che potrebbe essere sostituito da Raspadori, in ballottaggio con Pio Esposito per affiancare Retegui. Out anche lo squalificato Bastoni: pronto Mancini al suo posto. Sulle fasce Cambiaso e Dimarco, in mezzo possibile chance per Cristante
- Portiere: DONNARUMMA
- Difensore di destra: DI LORENZO
- Difensore centrale: MANCINI
- Difensore di sinistra: CALAFIORI
- Esterno destro: CAMBIASO
- Mezzala destra: TONALI
- Centrocampista centrale: CRISTANTE
- Mezzala sinistra: BARELLA
- Esterno sinistro: DIMARCO
- Attaccante: RETEGUI
- Attaccante: RASPADORI
- Si passa al 3-5-2 con due assenze obbligatorie rispetto alla vittoria in Estonia: out l'infortunato Kean, ballottaggio tra Raspadori e Pio Esposito per affiancare Retegui.
- In difesa non c'è lo squalificato Bastoni: dentro Mancini insieme a Di Lorenzo e Calafiori.
- Possibile chance in mezzo per Cristante, sulle fasce Cambiaso e Dimarco