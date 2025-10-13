Esplora tutte le offerte Sky
Italia-Israele, le probabili formazioni della partita di qualificazione ai Mondiali 2026

Appuntamento martedì alle 20.45 a Udine per la Nazionale di Gattuso, che torna al 3-5-2 con due novità obbligatorie rispetto all'Estonia. Assente Kean che potrebbe essere sostituito da Raspadori, in ballottaggio con Pio Esposito per affiancare Retegui. Out anche lo squalificato Bastoni: pronto Mancini al suo posto. Sulle fasce Cambiaso e Dimarco, in mezzo possibile chance per Cristante

QUALIFICAZIONI MONDIALI: CLASSIFICHE - CALENDARIO

Le probabili formazioni di Italia-Israele

    Gattuso: "In Nazionale vivo il mio sogno"

    NAZIONALE

    Vigilia della sfida di martedì alle 20.45 a Udine, match introdotto dal CT Gattuso anche con uno...

    Mancini: "Pensiamo al percorso con Gattuso"

    NAZIONALE

    Possibile sostituto dello squalificato Bastoni, il difensore azzurro ha parlato a Sky alla...

    Kean, primi esami negativi. Lunedì la risonanza

    nazionale

    Uscito dopo 15 minuti a Tallinn a causa di un infortunio alla caviglia destra, l'attaccante...