Le pagelle di Moldavia-Italia 0-2

Finisce 0-2 tra Moldavia e Italia, grazie alle reti arrivate solo nel finale con Mancini ed Esposito. Il difensore della Roma è il migliore in campo, Orsolini il peggiore: Tonali e Cambiaso sotto la sufficienza, Vicario mai impegnato. Tutti i voti degli Azzurri: le pagelle di Stefano De Grandis

MOLDAVIA-ITALIA 0-2, HIGHLIGHTS