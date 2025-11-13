Offerte Black Friday
Moldavia-Italia 0-2, le pagelle della partita di qualificazione ai Mondiali 2026

qual. mondiali fotogallery
16 foto

Finisce 0-2 tra Moldavia e Italia, grazie alle reti arrivate solo nel finale con Mancini ed Esposito. Il difensore della Roma è il migliore in campo, Orsolini il peggiore: Tonali e Cambiaso sotto la sufficienza, Vicario mai impegnato. Tutti i voti degli Azzurri: le pagelle di Stefano De Grandis

MOLDAVIA-ITALIA 0-2, HIGHLIGHTS

Le pagelle di Moldavia-Italia 0-2

qual. mondiali

Finisce 0-2 tra Moldavia e Italia, grazie alle reti arrivate solo nel finale con Mancini ed...

16 foto

