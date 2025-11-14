Offerte Black Friday
Qualificazioni Mondiali, risultati di oggi: Croazia qualificata, vince la Germania

La Croazia è la terza squadra europea qualificata al Mondiale: contro le Isole Far Oer arriva un'altra vittoria per Modric &Co. Nel gruppo A la Germania soffre e batte il Lussemburgo, ma vince anche la Slovacchia: nell'ultima partita i tedeschi avranno due risultati su tre a disposizione per staccare il pass. Finisce pari lo scontro diretto tra Polonia e Olanda: ora agli oranje manca solo l'aritmetica per la qualificazione

QUALIFICAZIONI MONDIALI: CLASSIFICHE - CALENDARIO

Tutte le classifiche dei gironi di qualificazioni

Vincono Germania e Slovacchia, pari per l'Olanda

Europei U21, Italia 2^ nel girone: -3 da Polonia

Ilic ginocchio ko con la Serbia: attesa per esami

Mbappé fa 55 gol con la Francia: Giroud è vicino

