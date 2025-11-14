Vincono Germania e Slovacchia, pari per l'Olanda

Qualificazioni Mondiali, risultati di oggi: Croazia qualificata, vince la Germania
La Croazia è la terza squadra europea qualificata al Mondiale: contro le Isole Far Oer arriva un'altra vittoria per Modric &Co. Nel gruppo A la Germania soffre e batte il Lussemburgo, ma vince anche la Slovacchia: nell'ultima partita i tedeschi avranno due risultati su tre a disposizione per staccare il pass. Finisce pari lo scontro diretto tra Polonia e Olanda: ora agli oranje manca solo l'aritmetica per la qualificazione
QUALIFICAZIONI MONDIALI: CLASSIFICHE - CALENDARIO
- LUSSEMBURGO-GERMANIA 0-2
- 49' e 69' Woltemade
- SLOVACCHIA-IRLANDA DEL NORD 1-0
- 90'+1 Bobcek
- POLONIA-OLANDA 1-1
- 43' Kaminski (P), 47' Depay (O)
- FINLANDIA-MALTA 0-1
- 81' Grech
- CROAZIA-ISOLE FAR OER 3-1
- 16' Turi (I), 23' Gvardiol (C), 57' Musa (C), 70' Vlasic (C)
- GIBILTERRA-MONTENEGRO 1-2
- 20' Jessop (G), 33' Adzic (M), 42' Krstovic (M)