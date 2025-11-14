Vincono Germania e Slovacchia, pari per l'Olanda

La Croazia è la terza squadra europea qualificata al Mondiale: contro le Isole Far Oer arriva un'altra vittoria per Modric &Co. Nel gruppo A la Germania soffre e batte il Lussemburgo, ma vince anche la Slovacchia: nell'ultima partita i tedeschi avranno due risultati su tre a disposizione per staccare il pass. Finisce pari lo scontro diretto tra Polonia e Olanda: ora agli oranje manca solo l'aritmetica per la qualificazione

