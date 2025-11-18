Qualificazioni Mondiali 2026, i risultati di oggi: festa per Scozia, Austria e Svizzera
Si chiudono le qualificazioni europee con gli ultimi verdetti: lo scontro diretto del gruppo C premia la Scozia, che batte 4-2 la Danimarca e torna al Mondiale insieme all'Austria (basta l'1-1 con la Bosnia) e alla Svizzera che pareggia in Kosovo. Mancava solo l'aritmetica per la Spagna (2-2 con la Turchia) e il Belgio, che dilaga 7-0 contro il Liechtenstein. Ai playoff invece il Galles, che travolge la Macedonia del Nord e la manda in quarta fascia
CLASSIFICHE - QUALIFICATE - LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL'ITALIA
- KOSOVO-SVIZZERA 1-1
47' Vargas (S), 74' Muslija (K)
- SVEZIA-SLOVENIA 1-1
64' Elsnik (SL), 88' Lundgren (SV)
- BIELORUSSIA-GRECIA 0-0
- SCOZIA-DANIMARCA 4-2
4' McTominay (S), 57' rig. Hojlund (D), 79' Shankland (S), 82' Dorgu (D), 93' Tierney (S), 98' McLean (S)
- BULGARIA-GEORGIA 2-1
10' Rusev (B), 24' Krastev (B), 88' Lochoshvili (G)
- SPAGNA-TURCHIA 2-2
4' Olmo (S), 42' Gul (T), 54' Ozcan (T), 62' Oyarzabal (S)
- AUSTRIA-BOSNIA ERZEGOVINA 1-1
12' Tabakovic (B), 78' Gregoritsch (A)
- ROMANIA-SAN MARINO 7-1
2' Giacopetti (S), 13' aut. Rossi (S), 29' Baiaram (R), 42' Man (R), 57' aut. Valentini (S), 76' Hagi (R), 82' Ratiu (R), 87' rig. Munteanu (R)
- BELGIO-LIECHTENSTEIN 7-0
3' Vanaken, 34' e 41' Doku, 52' Mechele, 55' Saelemaekers, 57' e 59' De Ketelaere
- GALLES-MACEDONIA DEL NORD 7-1
18' rig., 75' e 81' rig. Wilson (G), 21' Brooks (G), 23' Miovski (M), 37' Johnson (G), 57' James (G), 88' Broadhead (G)