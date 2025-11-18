Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Qualificazioni Mondiali 2026, i risultati di oggi: festa per Scozia, Austria e Svizzera

QUAL. MONDIALI fotogallery
10 foto

Si chiudono le qualificazioni europee con gli ultimi verdetti: lo scontro diretto del gruppo C premia la Scozia, che batte 4-2 la Danimarca e torna al Mondiale insieme all'Austria (basta l'1-1 con la Bosnia) e alla Svizzera che pareggia in Kosovo. Mancava solo l'aritmetica per la Spagna (2-2 con la Turchia) e il Belgio, che dilaga 7-0 contro il Liechtenstein. Ai playoff invece il Galles, che travolge la Macedonia del Nord e la manda in quarta fascia

CLASSIFICHE - QUALIFICATELE POSSIBILI AVVERSARIE DELL'ITALIA

ALTRE FOTOGALLERY

Tutte le classifiche dei gironi di qualificazioni

qual. Mondiali

Già archiviato il gruppo dell'Italia (azzurri secondi alla spalle della Norvegia), si chiudono...

14 foto

Scozia ai Mondiali, qualificate Austria e Svizzera

QUAL. MONDIALI

Si chiudono le qualificazioni europee con gli ultimi verdetti: lo scontro diretto del gruppo C...

10 foto

Sorteggio gironi Mondiali, le 12 teste di serie

Mondiali

Si avvicina il momento del sorteggio dei gironi del Mondiale, che verranno definiti il 5...

12 foto

Qual. Mondiali, la classifica marcatori all-time

Mondiali

Con i gol nella pausa di novembre, Haaland ha fatto già un salto importante nella classifica...

28 foto

Europei U21, Italia 2^ nel girone: -3 da Polonia

classifica

L'Under 21 di Silvio Baldini riscatta la sconfitta di Stettino contro la Polonia e si riporta a...

8 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    Galliani: "Rino ci porterà ai Mondiali, è sicuro"

    Mondiali

    L'ex ad di Milan e Monza parla di Nazionale in occasione del trofeo Italo Galbiati: "Rino è...

    Quando e dove vedere il sorteggio dei playoff

    tutte le info

    L'Italia dovrà affrontare gli spareggi per guadagnarsi un posto ai Mondiali 2026. I sorteggi dei...

    Qualificazioni Mondiali: le gare in programma oggi

    guida tv

    Su Sky e in streaming su NOW appuntamento con le partite di qualificazione ai...