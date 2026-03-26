Mondiali 2026, il pallone della finale: le anticipazioni su Trionda. Foto
Ecco il pallone che domenica 19 luglio alle 21, al New Jersey Stadium le due squadre che si giocheranno il mondiale di calcio 2026 troveranno a centrocampo. La versione "golden" di Trionda, il pallone del Campionato del mondo 2026, verrà utilizzata esclusivamente per la partita che varrà il titolo. Ecco le foto con le anticipazioni tratte da footyheadlines.com
- Il pallone ufficiale del mondiale 2026 si chiama 'Trionda', e rappresenta l'unità dei tre Paesi che ospiteranno la manifestazione: gli Stati Uniti, il Canada e il Messico
- Se nella sua versione 'basic' Trionda presenta una colorazione rossa, verde e blu, ispirata ai colori dei tre Paesi ospitanti, nella versione destinata alla finale ecco prevalere l'oro nelle sue varie sfumature, a sottolineare l'unicità e il valore del momento e della sfida che designerà la squadra campione del mondo
- Impressa sul pallone anche la Fifa World Cup, la mitica Coppa del mondo disegnata dall'artista italiano Silvio Gazzaniga che dal 1974 viene assegnata alla squadra che si laurea campione del mondo
- Alla presentazione di Trionda, il presidente della Fifa Gianni Infantino aveva salutato con entusiasmo il nuovo pallone. "Non vedo l’ora di ammirare questo splendido pallone gonfiare le reti. Il conto alla rovescia verso la più grande Coppa del Mondo FIFA di sempre è iniziato, e la palla ha già cominciato a rotolare!"