Playoff Mondiali, i risultati delle semifinali

 Qualificazioni Mondiali 2026, semifinali playoff: i risultati di oggi | Sky Sport
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Qualificazioni Mondiali 2026, i risultati delle semifinali playoff

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Vanno definendosi le finali che determineranno le ultime quattro europee qualificate al Mondiale: l’Italia se la vedrà con Galles o Bosnia (ai rigori). La Turchia di Montella (1-0 alla Romania) trova il Kosovo, vittorioso in rimonta sulla Slovacchia di Calzona. Una tripletta di Gyokeres stende l’Ucraina: la Svezia affronterà la Polonia, che ha ribaltato l’Albania con Lewandowski e Zielinski. Nessun problema per la Danimarca con la Macedonia del Nord: finale con Irlanda o Repubblica Ceca

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