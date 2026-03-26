Playoff Mondiali, i risultati delle semifinali

Qualificazioni Mondiali 2026, i risultati delle semifinali playoff
Vanno definendosi le finali che determineranno le ultime quattro europee qualificate al Mondiale: l’Italia se la vedrà con Galles o Bosnia (ai rigori). La Turchia di Montella (1-0 alla Romania) trova il Kosovo, vittorioso in rimonta sulla Slovacchia di Calzona. Una tripletta di Gyokeres stende l’Ucraina: la Svezia affronterà la Polonia, che ha ribaltato l’Albania con Lewandowski e Zielinski. Nessun problema per la Danimarca con la Macedonia del Nord: finale con Irlanda o Repubblica Ceca
- GALLES-BOSNIA ED ERZEGOVINA 1-1 (ai rigori)
51’ D. James (G), 86' Dzeko (B)
- ITALIA-IRLANDA DEL NORD 2-0
56' Tonali, 80' Kean
- UCRAINA-SVEZIA 1-3
6’, 51’ e 73’ rig. Gyokeres (S), 90' Ponomarenko (U)
- POLONIA-ALBANIA 2-1
42’ Hoxha (A), 63’ Lewandowski (P), 73’ Zielinski (P)
- TURCHIA-ROMANIA 1-0
53' Kadioglu
- SLOVACCHIA-KOSOVO 3-4
6’ Valjent (S), 21’ Hodza (K), 45’ Haraslin (S), 47’ Asllani (K), 60’ Muslija (K), 72’ Hajrizi (K), 94' Strelec (S)
- DANIMARCA-MACEDONIA DEL NORD 4-0
49’ Damsgaard, 58’ e 59’ Isaksen, 75’ Norgaard
- REPUBBLICA CECA-IRLANDA 2-2 (ai rigori)
19’ rig. Parrott (I), 23’ aut Kovar (I), 27’ rig. Schick (I), 86' Krejci (R)