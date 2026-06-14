 Olanda Giappone, le probabili formazioni ai Mondiali 2026 | Sky Sport
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Mondiali 2026, Olanda-Giappone: le probabili formazioni

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Alle 22 si gioca Olanda-Giappone: sarà il romanista Malen a guidare l'attacco degli oranje, con Dumfries (promesso sposo del Real Madrid) a destra nella difesa a 4. Asiatici con Ueda punta e la coppia Ito-Kubo alle spalle. Tra i pali un altro Serie A, Suzuki: ecco le probabili formazioni

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