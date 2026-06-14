Alle 22 si gioca Olanda-Giappone: sarà il romanista Malen a guidare l'attacco degli oranje, con Dumfries (promesso sposo del Real Madrid) a destra nella difesa a 4. Asiatici con Ueda punta e la coppia Ito-Kubo alle spalle. Tra i pali un altro Serie A, Suzuki: ecco le probabili formazioni
- Portiere: VERBRUGGEN
- Terzino destro: DUMFRIES
- Difensore centrale: VAN HECKE
- Difensore centrale: VAN DIJK
- Terzino sinistro: VAN DE VEN
- Mezzala destra: GRAVENBERCH
- Centrocampista centrale: REIJNDERS
- Mezzala sinistra: DE JONG
- Ala destra: SUMMERVILLE
- Attaccante centrale: MALEN
- Ala sinistra: GAKPO
- Tra i pali dovrebbe essere recuperato Verbruggen;
- sarà il giallorosso Malen a guidare l'attacco e non Depay, con Summerville e Gakpo ai lati;
- in difesa gli oranje hanno perso Timber, si va verso una linea composta da Van Hecke e Van Dijk al centro, con Dumfries e Van de Ven terzini
- Portiere: Z. SUZUKI
- Difensore centrale di destra: WATANABE
- Difensore centrale: ITAKURA
- Difensore centrale di sinistra: H. ITO
- Esterno destro: DOAN
- Centrocampista centrale: SANO
- Centrocampista centrale: KAMADA
- Esterno sinistro: NAKAMURA
- Trequartista: J. ITO
- Trequartista: KUBO
- Attaccante: UEDA
- In porta un elemento della nostra Serie A, Zion Suzuki del Parma;
- il punto di riferimento in attacco sarà Ueda, supportato da Junya Ito e Kubo;
- in mezzo al campo l'ex laziale Kamada