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Mondiali 2026, calendario e partite di oggi: tocca a Francia e Argentina

Mondiali

Sesta giornata dei Mondiali 2026, altre otto squadre faranno il proprio esordio nella competizione tra la giornata di oggi, lunedì 15 giugno e la notte. Alle 21 sarà il turno della Francia che affronterà il Senegal, mentre a mezzanotte scenderanno in campo Iraq e Norvegia. Nella notte sarà il turno di Argentina-Algeria (3:00) e Austria-Giordania (6:00). Qui calendario e orari delle partite

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I Mondiali 2026 continuano e dopo le emozioni di Spagna-Capo Verde, Belgio-Egitto, Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda, oggi sarà il turno dell'esordio per altre otto squadre. Alle 21:00 a New York, la Francia sfiderà il Senegal, match valido per il Girone I. Alle 00:00, sempre per lo stesso girone ma a Boston, sarà invece il turno di Iraq e Norvegia.

Le altre due partite della notte

Nella notte tra martedì e mercoledì (orario italiano) l'Argentina di Scaloni farà il suo esordio a Kansas City contro l'Algeria. Alle 6:00, invece, l'Austria, allenata dal ct Ralf Rangnick che ha appena rinnovato, affronterà la Giordania a San Francisco. 

Mondiali, le partite in programma oggi

  • GRUPPO I: FRANCIA-SENEGAL martedì 16 giugno ore 21:00
  • GRUPPO I: IRAQ-NORVEGIA martedì 16 giugno ore 00:00
  • GRUPPO J: ARGENTINA-ALGERIA mercoledì 17 giugno ore 03:00 (data e orario italiano)
  • GRUPPO J: AUSTRIA-GIORDANIA mercoledì 17 giugno ore 06:00 (data e orario italiano)

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