Sesta giornata dei Mondiali 2026, altre otto squadre faranno il proprio esordio nella competizione tra la giornata di oggi, lunedì 15 giugno e la notte. Alle 21 sarà il turno della Francia che affronterà il Senegal, mentre a mezzanotte scenderanno in campo Iraq e Norvegia. Nella notte sarà il turno di Argentina-Algeria (3:00) e Austria-Giordania (6:00). Qui calendario e orari delle partite

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