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Il Canada passa in vantaggio al 16' con Cyle Larin. Per l'attaccante del Southampton è il secondo di questo Mondiale.



Cross dalla destra di Johnston al bacio per Jonathan David che si coordina e lascia partire un gran tiro. La respinta del portiere Mahmoud Abunata è difettosa, Laryn si avventa e porta in vantaggio i suoi, il pubblico del BC Place di Vancouver impazzisce di gioia



