 Canada Qatar 6-0: risultato, gol, statistiche e classifica Gruppo B Mondiali | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Canada-Qatar 6-0: tre gol di David, l'infortunio a Koné (Sassuolo) rovina la festa

Mondiali fotogallery
11 foto
©Getty

Dopo il pari con la Bosnia all'esordio, la squadra di Marsch sblocca il suo Mondiale con sei gol davanti al pubblico di Vancouver, ritrova Jonathan David (autore di una tripletta) ma il clima di festa è rovinato dal brutto infortunio subito dal centrocampista del Sassuolo Ismael Koné (dopo un contrasto con Madibo, sconvolto da quanto successo ed espulso). Col doppio vantaggio numerico, i canadesi segnano altri tre gol e rafforzano grazie alla differenza reti il primato nel gruppo B

TABELLINO E STATISTICHE

ALTRE FOTOGALLERY

Vozinha-mania: è più "famoso" di Sinner e Alcaraz

Mondiali

Dopo la gran prestazione contro la Spagna è scoppiata la Vozinha-mania. Il portiere di Capo Verde...

20 foto

Muñoz al Liverpool e van Hecke al Tottenham

Calciomercato

Il Liverpool ufficializza un altro colpo di mercato, il primo dopo l'arrivo di Iraola in...

39 foto

Mondiali, tutti gli MVP delle partite

Mondiali

I migliori giocatori in campo in ogni partita dei Mondiali 2026: qui tutti gli Mvp, gara per...

12 foto

La classifica marcatori dei Mondiali

Mondiali

Leo Messi si prende subito lo scettro di miglior marcatore dopo la prima giornata del Mondiale....

64 foto

Le classifiche di tutti i gironi dei Mondiali

Mondiali

Inizia bene il Mondiale della Colombia, che batte l'Uzbekistan e va in testa nel gruppo K,...

15 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    4 tifosi scozzesi vincono 10mila dollari a Boston

    Mondiali

    Premio di oltre 10mila dollari per quattro tifosi della Scozia, grazie a una lotteria durante una...

    Mondiali, arriva il visto per Wahi: le news LIVE

    live mondiali

    È arrivato il via libera per l'ingresso di Wahi in Canada, dopo che nel pomeriggio gli era stato...

    Diomande, la lettera alla sorella morta a 15 anni

    MONDIALI

    Yan Diomande ha dedicato una lettera alla sorella Roxane, morta a 15 anni e prima persona a...