Canada-Qatar 6-0: tre gol di David, l'infortunio a Koné (Sassuolo) rovina la festa
Dopo il pari con la Bosnia all'esordio, la squadra di Marsch sblocca il suo Mondiale con sei gol davanti al pubblico di Vancouver, ritrova Jonathan David (autore di una tripletta) ma il clima di festa è rovinato dal brutto infortunio subito dal centrocampista del Sassuolo Ismael Koné (dopo un contrasto con Madibo, sconvolto da quanto successo ed espulso). Col doppio vantaggio numerico, i canadesi segnano altri tre gol e rafforzano grazie alla differenza reti il primato nel gruppo B