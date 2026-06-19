 Mondiali 2026, tutte le patch sulle maglie dei calciatori e il significato | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Quante 'patch' speciali ai Mondiali: chi le indossa e cosa significano? FOTO

Mondiali fotogallery
14 foto

Una delle novità di questi Mondiali sono le 'patch' speciali: le classiche toppe sulle maglie non si sono fermate al logo del torneo, estendendosi anche a simboli esclusivi per i debuttanti, i capocannonieri delle scorse edizioni, i giocatori al loro sesto Mondiale come Messi e Ronaldo e tante altre. Scopriamole tutte e spieghiamo cosa significano

MONDIALI, LE NEWS LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

Razvan Lucescu lascia il Paok. Al-Sadd lo attende

Calciomercato

Raszvan Lucescu lascia il Paok ed è pronto a firmare con l'Al-Sadd (squadra che ha appena...

44 foto

Le probabili formazioni di Turchia-Paraguay

Mondiali

Obbligatorio vincere dopo la sconfitta all'esordio per la Nazionale di Montella, che scende in...

13 foto

Muriqi torna al Fenerbahce dopo 6 anni

Calciomercato

Muriqi torna al Fenerbahce sei anni dopo. Il Liverpool ufficializza un altro colpo di mercato, il...

40 foto

Le probabili formazioni di Stati Uniti-Australia

Mondiali

Alle 21 italiane, a Seattle, i padroni di casa degli Stati Uniti affrontano l'Australia. Sia...

13 foto

Triplette Mondiali: chi l'ha fatto prima di David?

Mondiali

Protagonista nel 6-0 del Canada al Qatar, Jonathan David è diventato il 47° giocatore a segnare...

19 foto
epa13048200 Canada forward Jonathan David (2-L) celebrates his third goal during the FIFA World Cup 2026 group stage match between Canada and Qatar in Vancouver, Canada, 18 June 2026. EPA/BOB FRID

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    Manzambi, doppietta da record con la Svizzera

    Mondiali

    Johan Manzambi è la stella della Svizzera che brilla nella vittoria contro la Bosnia 4-1 ai...

    Il Messico "Magico" del pescatore e del luchador

    da guadalajara

    Il Messico vola ai sedicesimi di finale. Decisiva la vittoria 1-0 contro la Corea del Sud, nella...

    Infortunio Koné, frattura della gamba sinistra

    Mondiali

    Gravissimo infortunio per il centrocampista del Sassuolo. Dopo essere stato colpito da dietro dal...