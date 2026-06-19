Una delle novità di questi Mondiali sono le 'patch' speciali: le classiche toppe sulle maglie non si sono fermate al logo del torneo, estendendosi anche a simboli esclusivi per i debuttanti, i capocannonieri delle scorse edizioni, i giocatori al loro sesto Mondiale come Messi e Ronaldo e tante altre. Scopriamole tutte e spieghiamo cosa significano

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