Quante 'patch' speciali ai Mondiali: chi le indossa e cosa significano? FOTO
Una delle novità di questi Mondiali sono le 'patch' speciali: le classiche toppe sulle maglie non si sono fermate al logo del torneo, estendendosi anche a simboli esclusivi per i debuttanti, i capocannonieri delle scorse edizioni, i giocatori al loro sesto Mondiale come Messi e Ronaldo e tante altre. Scopriamole tutte e spieghiamo cosa significano
- Grazie a uno dei propri sponsor, la Fifa ha introdotto in questi Mondiali un programma di patch (toppe) speciali sulle maglie dei giocatori. Questa tradizione, già presente da qualche anno in Formula 1 o Mlb, è arrivata fino al palcoscenico calcistico più importante. Scopriamo quindi ogni tipo di patch speciale, cosa significano e a chi sono riservate
- Per ogni Nazionale partecipante che non ha mai vinto un Mondiale
- Riservata alle Nazionali che hanno vinto almeno un Mondiale (Brasile, Germania, Argentina, Uruguay, Francia, Inghilterra, Spagna)
- Per i giocatori al primo Mondiale in carriera, tra cui Lamine Yamal, Erling Haaland e Desiré Doué
- Patch 'Legacy' per il suo sesto Mondiale, personalizzata con il suo nome, la sua esultanza e i colori dell'Argentina
- Patch 'Pallone d'oro' per il premio di Giocatore del torneo nelle edizioni 2014 e 2022
- Patch 'Legacy' per il suo sesto Mondiale, personalizzata con il suo nome, la sua esultanza e i colori del Portogallo
- Patch 'Legacy' per il suo quinto Mondiale, personalizzata con il suo nome, la sua sagoma e i colori del Giappone
- Patch 'Legacy' per il suo quinto Mondiale, personalizzata con il suo nome, la sua esultanza e i colori della Croazia
- Patch 'Pallone d'oro' per il premio di Giocatore del torneo nell'edizione 2018
- Patch 'Legacy' per il suo quinto Mondiale, personalizzata con il suo nome, la sua sagoma e i colori della Germania
- Patch 'Guanto d'oro' per il premio di Miglior portiere dell'edizione 2014
- Patch 'Guanto d'oro' per il premio di Miglior portiere dell'edizione 2018
- Patch 'Guanto d'oro' per il premio di Miglior portiere dell'edizione 2022
- Patch 'Scarpa d'oro' come capocannoniere dell'edizione 2014
- Patch 'Scarpa d'oro' come capocannoniere dell'edizione 2018
- Patch 'Scarpa d'oro' come capocannoniere dell'edizione 2022