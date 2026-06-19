Altra giornata di Mondiali e altre quattro partite in programma tra venerdì e la notte tra venerdì e sabato. In campo il Brasile di Ancelotti contro Haiti (ancora senza Neymar) e la Turchia di Montella e Calhanoglu contro il Paraguay, oltre a Usa-Australia e Scozia-Marocco, con gli 'italiani' Che Adams e McTominay verso la titolarità. Rimangono dubbi su Pulisic, ma dovrebbe partire titolare

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