Mondiali 2026, probabili formazioni: le ultime news su Usa-Australia e Brasile-Haiti
Altra giornata di Mondiali e altre quattro partite in programma tra venerdì e la notte tra venerdì e sabato. In campo il Brasile di Ancelotti contro Haiti (ancora senza Neymar) e la Turchia di Montella e Calhanoglu contro il Paraguay, oltre a Usa-Australia e Scozia-Marocco, con gli 'italiani' Che Adams e McTominay verso la titolarità. Rimangono dubbi su Pulisic, ma dovrebbe partire titolare
- Usa-Australia (gruppo D) - ore 21
- Scozia-Marocco (gruppo C) - ore 00
- Brasile-Haiti (gruppo C) - ore 2.30
- Turchia-Paraguay (gruppo D) - ore 5
- USA (4-2-3-1): Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun. All. Pochettino
- AUSTRALIA (3-4-2-1): Beach; Circati, Souttar, Burgess; Italiano, O'Neill, Okon-Engstler, Bos; Metcalfe, Irankunda; Toure. All. Popovic
- SCOZIA (4-4-2): Gunn; Hickey, Hendry, Hanley, Robertson; Gannon-Doak, Ferguson, McTominay, McGinn; Adams, Shankland. All. Clarke
- MAROCCO (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari. All. Ouahbi
- BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos; Casemiro, Guimaraes; Raphinha, Paqueta, Vinicius; Cunha. All. Ancelotti
- HAITI (4-2-3-1): Placide; Arcus, Delcroix, Ade, Experience; Bellegarde, Jean; Deedson, Casimir, Providence; Isidor. All. Migné
- TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Calhanoglu, Yuksek; Guler, Kokcu, Yilmaz; Akturkoglu. All. Montella
- PARAGUAY (4-2-3-1): Gill; Caceres, G. Gomez, Alderete, Maidana; Bobadilla, Cubas; D. Gomez, Enciso, Almiron; Sanabria. All. Alfaro