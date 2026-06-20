A Houston finisce 5-1 per l’Olanda: doppiette di Brobbey e Gakpo più sigillo finale di Summerville per gli uomini di Koeman. Brilla anche Dumfries con due assist. Inutile la rete svedese di Elanga, si salva anche Isak nonostante la goleada orange. Tutti i voti: le pagelle di Olanda-Svezia
- VERBRUGGEN voto 7
- DUMFRIES voto 7
- VAN HECKE voto 6
- VAN DIJK voto 6
- VAN DE VEN voto 5,5
- GRAVENBERCH voto 6,5
- REIJNDERS voto 6,5
- DE JONG voto 6,5
- MALEN voto 6,5
- BROBBEY voto 8
- GAKPO voto 8 - MVP
- dal 46' SUMMERVILLE voto 8
- dal 59' KOOPMEINERS voto 6
- dal 59' TIL voto 6
- dal 72' DEPAY voto 6
- dal 90' LANG S.V.
- NORDFELDT voto 5,5;
- LAGERBIELKE voto 5
- HIEN voto 4,5
- LINDELOF voto 4,5
- BERNHARDSSON voto 5
- dal 55’ ELANGA voto 6,5
- NYGREN voto 5
- dal 56’ BERGVALL voto 5,5
- KARLSTROM voto 4,5
- dal 56’ ZENELI voto 5,5
- AYARI voto 6
- dal 79’ ALI S.V.
- GUDMUNDSSON voto 4,5
- GYOKERES voto 6
- ISAK voto 6,5
- CT GRAHAM POTTER voto 4,5