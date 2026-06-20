 Olanda Svezia 5-1, le pagelle della partita dei Mondiali 2026 | Sky Sport
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Olanda-Svezia 5-1, le pagelle della partita dei Mondiali 2026

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A Houston finisce 5-1 per l’Olanda: doppiette di Brobbey e Gakpo più sigillo finale di Summerville per gli uomini di Koeman. Brilla anche Dumfries con due assist. Inutile la rete svedese di Elanga, si salva anche Isak nonostante la goleada orange. Tutti i voti: le pagelle di Olanda-Svezia

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