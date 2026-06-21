Le pagelle di Belgio-Iran 0-0

Con una grande prova difensiva l'Iran stoppa il Belgio sullo 0-0 e il protagonista assoluto del punto conquistato è il portiere Beiranvand che para di tutto. Taremi segna un gol (annullato), tiene in apprensione tutta la retroguardia belga e fa espellere Ngoy. Per Garcia difesa da rivedere, positivo ma poco incisivo De Bruyne così come Lukaku. Bene De Cuyper. Tutti i voti: le pagelle di Belgio-Iran
- COURTOIS voto 6,5
- MEUNIER voto 5,5
- NGOY voto 5
- MECHELE voto 6
- DE CUYPER voto 7
- RASKIN voto 6
- TIELEMANS voto 6,5
- SAELEMAEKERS voto 6
- DE BRUYNE voto 6,5
- TROSSARD voto 6
- LUKAKU voto 6
- dal 58' CASTAGNE voto 6
- dal 58' VANAKEN voto 5,5
- dal 58' LUKEBAKIO voto 6,5
- dal 73' THEATE voto 6
- dall'87' FERNANDEZ voto sv
- BEIRANVAND voto 8 MVP
- KANANI voto 7
- HARDANI voto 6,5
- NEMATI voto 7
- KHALILZADEH voto 7
- HAJISAFI voto 6,5
- MOHEBI voto 6,5
- GHODDOS voto 6,5
- EZATOLAHI voto 6
- REZAEIAN voto 6,5
- TAREMI voto 7,5
- dal 45' JAHANBAKHSH voto 6,5
- dal 65' TORABI voto 6
- dal 65' MOHAMMADI voto 6
- dal 79' SHAHRIAR voto sv
- dall'85' HOSSEINZADEH voto sv
- Ct GHALENOEI voto 7