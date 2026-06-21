Le pagelle di Belgio-Iran 0-0

 Belgio Iran 0-0: le pagelle della partita dei Mondiali 2026 | Sky Sport
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Belgio-Iran 0-0: le pagelle della partita dei Mondiali 2026

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Con una grande prova difensiva l'Iran stoppa il Belgio sullo 0-0 e il protagonista assoluto del punto conquistato è il portiere Beiranvand che para di tutto. Taremi segna un gol (annullato), tiene in apprensione tutta la retroguardia belga e fa espellere Ngoy. Per Garcia difesa da rivedere, positivo ma poco incisivo De Bruyne così come Lukaku. Bene De Cuyper. Tutti i voti: le pagelle di Belgio-Iran

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