Room para tutto: Ecuador-Curaçao finisce 0-0

Room para tutto contro l'Ecuador: punto storico per il Curaçao ai Mondiali
Curaçao fa (di nuovo) la storia. 0-0 contro l'Ecuador e primo punto ottenuto al Mondiale, dopo aver resistito all'assalto dei sudamericani che - nonostante il 75% di possesso palla e 26 tiri totali - sbattono contro un super Room tra i pali
- Gli uomini di Dick Advocaat ottengono il primo punto storico al Mondiale, al termine di una prova di sofferenza. L'Ecuador ci prova (26 tiri) ma non riesce a trovare il gol: finisce 0-0
- I sudamericani hanno avuto il controllo del match con il 75% di possesso palla e più del doppio dei passaggi completati (593 a 221). 9 i calci d'angolo a favore (contro gli 0 del Curaçao) senza però riuscire mai a trovare il gol
- L'Ecuador controlla il possesso palla ci prova 26 volte ma trova un super Eloy Room: il portiere del Curaçao con 15 interventi decisivi è l'Mvp del match
- Eloy Room è l'Mvp del pareggio del Curaçao contro l'Ecuador, grazie ai suoi interventi (15) decisivi che impediscono a Valencia e compagni di trovare la rete
- Con 15 parate, Eloy Room è il portiere con il maggior numero di interventi in una gara di 90 minuti nella storia dei Mondiali. Il record assoluto (16) appartiene a Tim Howard, portiere degli Usa, negli ottavi di finale del 2014 contro il Belgio (partita andata ai supplementari)
- L'eroe della serata Eloy Room ha voluto dedicare alcuni momenti durante i festeggiamenti del punto storico ottenuto dal Curaçao contro l'Ecuador a Jairzinho Pieter, portiere connazionale trovato senza vita nel 2019 nella sua stanza d'albergo prima del match di Nations League contro Haiti
- Con la Germania già sicura del primo posto nel girone E, il Curaçao ha bisogno di un'altra impresa nell'ultima gara della fase a gironi contro la Costa d'Avorio per sperare in un'altrettanto storica qualificazione alla fase finale del Mondiale