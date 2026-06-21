 Room para tutto contro l'Ecuador: punto storico per il Curaçao ai Mondiali | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Room para tutto contro l'Ecuador: punto storico per il Curaçao ai Mondiali

Mondiali fotogallery
7 foto

Curaçao fa (di nuovo) la storia. 0-0 contro l'Ecuador e primo punto ottenuto al Mondiale, dopo aver resistito all'assalto dei sudamericani che - nonostante il 75% di possesso palla e 26 tiri totali - sbattono contro un super Room tra i pali

MONDIALI, LE CLASSIFICHE DEI GIRONI - LE NEWS DI OGGI LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

Mondiali, tutti gli MVP delle partite

Mondiali

I migliori giocatori in campo in ogni partita dei Mondiali 2026: qui tutti gli Mvp, gara per...

12 foto

Le classifiche di tutti i gironi dei Mondiali

Mondiali

Nel gruppo E, la Germania batte in rimonta la Costa d'Avorio e stacca il pass per i sedicesimi,...

15 foto

Room para tutto: Ecuador-Curaçao finisce 0-0

Mondiali

Curaçao fa (di nuovo) la storia. 0-0 contro l'Ecuador e primo punto ottenuto al Mondiale, dopo...

7 foto

Le pagelle di Germania-Costa d'Avorio 2-1

Mondiali

A Toronto, dopo il gol iniziale dell'ex milanista Kessie, la Germania rimonta la Costa d'Avorio...

13 foto

La classifica marcatori dei Mondiali

Mondiali

Nel successo della Germania sulla Costa d'Avorio bella doppietta di Undav che raggiunge in testa...

78 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    Mondiali 2026, le news del 21 giugno

    live Mondiali

    La Germania batte soffrendo la Costa D'Avorio 2-1 e si qualifica per i sedicesimi di finale....

    Doku salta Belgio-Iran per infezione respiratoria

    mondiali

    Doku non sarà a disposizione del Belgio per la partita con l'Iran. L'esterno del Manchester City...

    Mondiali 2026, i risultati e le news

    Mondiali

    L'Olanda batte 5-1 la Svezia nel primo match della serata mentre la Germania batte in rimonta la...