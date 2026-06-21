Olanda e Curaçao nel segno di re Guglielmo: fa festa con entrambe le squadre. FOTO
Un'agenda fitta ma ricca di gioie per re Gugliemo. Il sovrano dei Paesi Bassi ha festeggiato due successi sportivi in meno di 24 ore: prima la netta vittoria degli Oranje contro la Svezia, poi il pareggio storico di Curaçao contro l'Ecuador. Dagli spalti agli spogliatoi, la giornata di re Gugliemo in FOTO
ECUADOR - CURAÇAO 0-0 - OLANDA-SVEZIA 5-1 - LE PAGELLE DEGLI ORANJE
- Come prima tappa della sua agenda re Gugliemo, accompagnato dalla regina Maxima, arriva allo Houston Stadium per assistere al match tra Olanda e Svezia. Sia lui che la moglie hanno indossato la sciarpa degli Oranje
- Seduto vicino al presidente della Fifa, il re ha parlato con Gianni Infantino prima dell'inizio della gara
- Al momento degli inni, re Gugliemo e la regina Maxima si sono alzati in piedi per cantare
- Poco prima del fischio d'inizio, re Gugliemo ha regalato la propria sciarpa dell'Olanda a un gruppo di tifosi seduti nella tribuna sottostante
- Vittoria netta dell'Olanda, 5-1 alla Svezia. Anche re Gugliemo si lascia andare a balli ed esultanze per i gol degli uomini di Koeman
- Terminata la partita dell'Olanda, re Gugliemo si è diretto dal Texas in Missouri (direzione Kansas City) per seguire da vicino la seconda gara al Mondiale del Curaçao contro l'Ecuador. Oltre 1000 chilometri di viaggio
- Perfettamente in linea con la sua agenda, re Guglielmo è arrivato a Kansas City per la partita di Curaçao contro l'Ecuador. Cambio di outfit, dall'arancione Olanda al blu con qualche tocco di giallo.
- Curaçao fa la storia con il pareggio per 0-0 contro l'Ecuador. Protagonista Eloy Room, autore di 15 interventi decisivi
- Parte la festa nello spogliatoio del Curaçao dopo il pareggio storico. Presente anche re Gugliemo con la regina Maxima
- Non potevano mancare i complimenti di re Gugliemo all'eroe di giornata Eloy Room
- Via la giacca per re Gugliemo e la festa del Curaçao può iniziare
- La piccola isola di Curaçao appartiene al Regno dei Paesi Bassi pur mantenendo una propria autonomia. Ha un Governo e un Parlamento proprio, però agisce in maniera sovrana solo per questioni che riguardano difesa, cittadinanza e politica estera. Re Gugliemo è rappresentato sull'isola da un Governatore locale e i cittadini di Curaçao hanno il passaporto olandese