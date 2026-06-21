Mondiali 2026, probabili formazioni: le ultime news sulle partite di Spagna e Belgio
La seconda giornata del Mondiale prosegue con le partite dei gruppi G e H. Cercano le prime vittorie Spagna e Belgio, deludenti al debutto nei pareggi contro Capo Verde ed Egitto. Lamine Yamal e Romelu Lukaku dovrebbero essere titolari dopo aver esordito dalla panchina nei match inaugurali
- Spagna-Arabia Saudita (gruppo H) - ore 18
- Belgio-Iran (gruppo G) - ore 21
- Uruguay-Capo Verde (gruppo H) - ore 00.00
- Nuova Zelanda-Egitto (gruppo G) - ore 03.00
- SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Oyarzabal, Olmo. All. De la Fuente
- Dopo l'inaspettato pareggio a reti bianche contro Capo Verde, si potrebbe cambiare qualcosa in attacco. Dovrebbe essere arrivato il momento di Yamal dall'inizio, non ancora di Nico Williams. Comunque a sinistra non ci sarà Gavi, ma Dani Olmo. Ballottaggio tra Fabian Ruiz e Merino in mediana
- ARABIA SAUDITA (4-3-3): Al Owais; Abdulhamid, Al Amri, Tambakti, Al-Harbi; Kanno, Al-Khaibari, Al-Juwayr; Al-Shamat, Al-Dawsari, Al Wuraikan. All. Donis
- BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Debast, Theate, De Cuyper; Onana, Tielemans; Lukebakio, De Bruyne, Trossard; Lukaku. All. Garcia
- Un'infezione respiratoria tiene Doku lontano dal match, al suo posto Lukebakio. Continua tra l'altro il dibattito sulla sua possibile volontà di lasciare il ritiro della squadra quando nascerà il figlio
- IRAN (4-4-2): Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Kanani, Mohammadi; Mohebi, Ezatolahi, Ghoddos, Moghanlou; Taremi, Ghayedi. All. Ghalenoei
- URUGUAY (4-2-3-1): Muslera; Varela, Cáceres, Olivera, Sanabria; De la Cruz, Bentancur; Canobbio, Valverde, M. Araujo; Viñas. Ct Bielsa
- CAPO VERDE (4-1-4-1): Vozinha; Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral; Lenini; Mendes, Duarte, Monteiro, Semedo; Livramento. Ct Bubista.
- NUOVA ZELANDA (4-2-3-1): Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Bell, Stamenic; McCowatt, Singh, Just; Wood. Ct Bazeley
- Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh; Attia, Lasheen; Ziko, Salah, Ashour; Marmoush. Ct Hassan