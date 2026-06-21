La seconda giornata del Mondiale prosegue con le partite dei gruppi G e H. Cercano le prime vittorie Spagna e Belgio, deludenti al debutto nei pareggi contro Capo Verde ed Egitto. Lamine Yamal e Romelu Lukaku dovrebbero essere titolari dopo aver esordito dalla panchina nei match inaugurali

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