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Mondiali 2026, probabili formazioni: le ultime news sulle partite di Spagna e Belgio

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La seconda giornata del Mondiale prosegue con le partite dei gruppi G e H. Cercano le prime vittorie Spagna e Belgio, deludenti al debutto nei pareggi contro Capo Verde ed Egitto. Lamine Yamal e Romelu Lukaku dovrebbero essere titolari dopo aver esordito dalla panchina nei match inaugurali

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