Finisce con un poker per la Spagna il match contro l'Arabia Saudita, nel girone H. Oyarzabal grande protagonista con l'assist per il primo storico gol di Yamal a un Mondiale e poi con una doppietta in 3'. Pedri illuminante come al solito. Tutti i voti: le pagelle di Spagna-Arabia Saudita
- UNAI SIMON voto 6
- PORRO voto 7
- CUBARSÌ voto 6,5
- LAPORTE voto 6,5
- CUCURELLA voto 7
- PEDRI voto 7
- RODRI voto 6,5
- DANI OLMO voto 7
- LAMINE YAMAL voto 7
- MIKEL OYARZABAL voto 7,5 (MVP)
- BAENA voto 7
- dal 45' PINO voto 6
- dal 45' TORRES voto 6
- dal 61' N. WILLIAMS voto 6
- dal 61' MERINO voto 6,5
- dal 70' FABIAN RUIZ voto 6,5
- AL-OWAIS voto 5
- ABDULHAMID voto 4
- AL AMRI voto 5
- ALI LAJAMI voto 5
- AL TAMBAKTI voto 4,5
- AL HARBI voto 5
- AL-JUWAYR voto 5
- AL-KHAIBARI voto 5
- N. AL-DAWSARI voto 4,5
- S. AL-DAWSARI voto 5
- ALBRIKAN voto 5
- dal 45' KANNO voto 5
- dal 45' AL-HAMDDAN voto 5
- dal 60' ALHAJI voto 5
- dal 60' AL-SHAMAT voto 5,5
- dal 90' AL-GHANNAM voto sv
- Ct DONIS voto 5