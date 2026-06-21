 Spagna Arabia Saudita 4-0, le pagelle della partita del Mondiale 2026 | Sky Sport
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Spagna-Arabia Saudita 4-0, le pagelle della partita del Mondiale 2026

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Finisce con un poker per la Spagna il match contro l'Arabia Saudita, nel girone H. Oyarzabal grande protagonista con l'assist per il primo storico gol di Yamal a un Mondiale e poi con una doppietta in 3'. Pedri illuminante come al solito. Tutti i voti: le pagelle di Spagna-Arabia Saudita

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