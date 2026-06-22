Mondiali, Francia-Iraq: le probabili formazioni. Possibile turnover per Deschamps
Dopo la vittoria all'esordio, la Francia cerca il secondo successo. Questa sera, infatti, la squadra di Deschamps sfiderà l'Iraq, che invece ha perso nella sua prima uscita contro la Norvegia. Possibile turnover per la Francia, che sta pensando a Digne in difesa e Koné a centrocampo. Olise dovrebbe invece giocare sulla trequarti, con Mbappe punta. Dai cambi nell'attacco dei Blues fino alle scelte del ct Arnold: le probabili formazioni
- Portiere: MIKE MAIGNAN
- Terzino destro: JULES KOUNDE'
- Difensore centrale: WILLIAM SALIBA
- Difensore centrale: DAYOT UPAMECANO
- Terzino sinistro: LUCAS DIGNE
- Centrocampista: ADRIEN RABIOT
- Ala destra: OUSMANE DEMBELE'
- Trequartista: MICHAEL OLISE
- Ala destra: BRADLEY BARCOLA
- Attaccante: KYLIAN MBAPPE
- FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Digne; Rabiot, Kone; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe. Ct. Deschamps
- Possibile turnover per Deschamps, che sta pensando a Digne sulla fascia sinistra, con Koné a centrocampo
- In attacco Olise dovrebbe giocare sulla trequarti, con Dembele e Barcola come ali e Mbappe punta
- IRAQ (4-4-2): Basil; Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Bayesh, Al-Ammari, Iqbal, Ali Jasim; Hussein, Al-Hamadi. Ct. Arnold