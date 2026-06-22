Dopo la vittoria all'esordio, la Francia cerca il secondo successo. Questa sera, infatti, la squadra di Deschamps sfiderà l'Iraq, che invece ha perso nella sua prima uscita contro la Norvegia. Possibile turnover per la Francia, che sta pensando a Digne in difesa e Koné a centrocampo. Olise dovrebbe invece giocare sulla trequarti, con Mbappe punta. Dai cambi nell'attacco dei Blues fino alle scelte del ct Arnold: le probabili formazioni

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