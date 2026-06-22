L'Egitto ribalta la Nuova Zelanda e vince 3-1

L'Egitto ha sconfitto 3-1 in rimonta la Nuova Zelanda in una partita del gruppo G dei Mondiali di calcio 2026, che si è giocata a Vancouver. Le reti sono state realizzate da Surman al '14 per i neozelandesi, da Ziko al '58, da Salah al '67 e da Trezeguet all''82 per i nordafricani (che con questo successo si portano in testa al gruppo G)
- Gol di testa di Surman su calcio d'angolo di Payne
- Zico al 58' di testa ha messo in rete un cross di Hany
- Salah - dopo un triangolo chiuso di tacco da Zico - ha battuto con il sinistro Crocombe per la rete del vantaggio
- Trezeguet, entrato dalla panchina, è stato l'autore del 3-1 su calcio d'angolo di Salah
- Con questo successo l'Egitto si porta in testa nel gruppo G. Ultimo posto invece per i neozelandesi