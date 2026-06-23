Due gol da palla inattiva nel secondo tempo regalano all'Algeria il secondo posto nel gruppo J al pari dell'Austria e la possibilità di giocarso, proprio con gli austriaci, la qualificazione nel prossimo turno. La rimonta è stata firmata da Benbouali e Gouiri in tredici minuti dopo il vantaggio giordano firmato nel primo tempo da Al- Rashdan. Con questo risultato invece la Giordania è già eliminata