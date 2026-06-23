Giordania Algeria 1-2, la squadra di Petkovic rimonta e spera nella qualificazione
Due gol da palla inattiva nel secondo tempo regalano all'Algeria il secondo posto nel gruppo J al pari dell'Austria e la possibilità di giocarso, proprio con gli austriaci, la qualificazione nel prossimo turno. La rimonta è stata firmata da Benbouali e Gouiri in tredici minuti dopo il vantaggio giordano firmato nel primo tempo da Al- Rashdan. Con questo risultato invece la Giordania è già eliminata
- Mahrez è l'uomo più pericoloso di Petkovic. controlla bene la palla in area, ma poi non riesce a trovare la goiusta forza per un tiro davvero pericoloso. Occasione sprecata
- Meglio l'Algeria nel controllo della partita ma al primo affondo la Giordania trova il gol. Al-Tamari manca la palla e la svirgola sevendo involontariamnete Al Rashdan che di collo batte Zidane
- E' ancora il piede di Mahrez dalla bandierina a trovare la deviazione stavolta decisiva di testa di Benbouali, una delle mosse di Petkovic nell'intervallo per cambiare l'inerzia del match
- Un'altra situazione da palla inattiva regala il gol partita all'Algeria. Dopo un consulto Var il gol di Gouiri, attaccante del Marsiglia, viene convalidato per la nazionale africana arrivano i primi tre punti che lasciano speranze di qualificazione. Giordania eliminata