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Giordania Algeria 1-2, la squadra di Petkovic rimonta e spera nella qualificazione

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Due gol da palla inattiva nel secondo tempo regalano all'Algeria il secondo posto nel gruppo J al pari dell'Austria e la possibilità di giocarso, proprio con gli austriaci, la qualificazione nel prossimo turno. La rimonta è stata firmata da Benbouali e Gouiri in tredici minuti dopo il vantaggio giordano firmato nel primo tempo da Al- Rashdan. Con questo risultato invece la Giordania è già eliminata

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