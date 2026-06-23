Inghilterra-Ghana, le probabili formazioni

Dopo l'ottima partenza con il 4-2 rifilato alla Croazia l'Inghilterra cerca conferme e i punti qualificazione contro il Ghana. Madueke ancora una volta preferito a Saka e Rashford. In difesa spazio a Guehi. Nel Ghana si rivede Partey, visto che si gioca a Boston e non in Canada dove il giocatore non è potuto entrare per giocare contro Panama viste le accuse di violenza sessuale che pendono su di lui, nel Regno Unito
- Portiere: PICKFORD
- Terzino destro: JAMES
- Difensore centrale: STONES
- Difensore centrale: GUEHI
- Terzino sinistro: O'REILLY
- Centrocampista: ANDERSON
- Centrocampista: RICE
- Esterno destro: MADUEKE
- Trequartista: BELLINGHAM
- Esterno sinistro: GORDON
- Attaccante: KANE
- Madueke titolare con Saka e Rashford, non al megkio, che dovrebbero partire dalla panchina
- Guehi potrebbe essere preferito inizialmente in difesa a Konsa
- Rice accusa qualche noia muscolare ma sarà della partita
- Grande attesa per la titolarità di Partey, escluso nella precedente sfida con Panama per il mancato visto del Canada per le accuse di stupro e violenza sessuale
- In porta Asare dovrebbe essere preferito a Zigi, sostituito nell'intervallo nell'ultimo match