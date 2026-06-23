Inghilterra-Ghana, le probabili formazioni

Dopo l'ottima partenza con il 4-2 rifilato alla Croazia l'Inghilterra cerca conferme e i punti qualificazione contro il Ghana. Madueke ancora una volta preferito a Saka e Rashford. In difesa spazio a Guehi. Nel Ghana si rivede Partey, visto che si gioca a Boston e non in Canada dove il giocatore non è potuto entrare per giocare contro Panama viste le accuse di violenza sessuale che pendono su di lui, nel Regno Unito

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