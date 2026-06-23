Norvegia-Senegal 3-2, Pedersen apre poi doppio Haaland per la qualificazione
Obiettivo raggiunto dalla Norvegia che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal e si prende il primo posto nel girone I accanto alla Francia in attesa dello scontro diretto. Partita sbloccata dal torinista Pedersen, subentrato nel primo tempo all'infortunato Ryerson. Poi è salito in cattedra Haaland, due gol e un palo per lui, che risponde a distanza ai gol di Messi e Mbappè. Per il Senegal Sarr ha segnato i gol del 2-1 e del 3-2 in pieno recupero
- E' subito una Norvegia d'assalto quella che si vede dopo i primi minuti di gioco. Una serie di 4 consecutivi calci d'angolo producono la prima palla gol con il colpo di testa di Ajer che viene respinto con i piedi da Mendy
- Primo intoppo per la Norvegia che perde la spinta di Ryerson, bloccato dopo 13 minuti da un problema muscolare. Al suo posto fa il suo esordio nel Mondiale, il torinista Pedersen
- Non la dimenticherà facilmente Pedersen questa serata. Esordio mondiale per lui e primo gol in Nazionale sfruttando un grave errore di Koulibaly che gli serve involontariamente il pallone dentro l'area. Il destro dell'esterno del Torino non lascia scampo a Mendy
- Prima del riposo la Norvegia sfiora il raddoppio con Haaland che aggredisce Mendy, gli strappa il pallone ma calcia a porta vuota sul palo. Sul proseguio dell'azione poi va di testa e costringe il portiere senegalese alla parata più difficile del primo tempo
- Tutto troppo facile per la Norvegia che apre il secondo tempo con uno dei suoi micidiali contropiede. Odegaard porta il pallone e poi serve al momento giusto Haaland, che evita il tentativo di recupero di Koulibaly e batte Mendy
- Cenni di reazione del Senegal che trova il gol della speranza quasi dal nulla. Azione ispirata da Manè per Sarr che riesce, in equilibrio precario, a calciare con il destro trovando la rete
- Neanche il tempo di esultare per il Senegal che arriva la doccia ghiacciata del terzo gol. La firma è sempre la stessa, quella di Haaland, arrivato al quarto gol nel Mondiale e al 59° centro con la Norvegia in 52 presenze. L'assist è di Berg, Haaland stavolta realizza al volo col destro
- Non è nel tabellino dei marcatori ma la partita di Odegaard merita una menzione speciale e la Heat Map conferma la sua presenza in tutte le azioni significative della Norvegia
- Il Senegal ci ha provato fino all'ultimo costruendo nel recupero il gol del 2-3 con l'azione più bella creata. Sarr ha trovato la doppietta personale sfruttando l'assist di Jackosn