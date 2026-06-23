 Norvegia Senegal, Pedersen apre poi doppio Haaland per la qualificazione nel gruppo I | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Norvegia-Senegal 3-2, Pedersen apre poi doppio Haaland per la qualificazione

Mondiali fotogallery
10 foto

Obiettivo raggiunto dalla Norvegia che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal e si prende il primo posto nel girone I accanto alla Francia in attesa dello scontro diretto. Partita sbloccata dal torinista Pedersen, subentrato nel primo tempo all'infortunato Ryerson. Poi è salito in cattedra Haaland, due gol e un palo per lui, che risponde a distanza ai gol di Messi e Mbappè. Per il Senegal Sarr ha segnato i gol del 2-1 e del 3-2 in pieno recupero

ALTRE FOTOGALLERY

Tabellone Mondiali: 5 squadre già ai sedicesimi

Mondiali

Inizia a crearsi il tabellone tennistico che ci porterà fino alla finale di New York del 19...

9 foto

Le pagelle di Francia-Iraq

Mondiali

Finisce 3-0 tra Francia e Iraq e Mbappé risponde a Messi a sua volta con una doppietta diventando...

13 foto

La classifica marcatori dei Mondiali

Mondiali

Lionel Messi segna una doppietta anche contro l'Austria e, nonostante un rigore sbagliato in...

90 foto

Bomber all time: Messi stacca Klose, Mbappé...

Mondiali

Una serata storica per Messi: con la doppietta all'Austria, l'argentino scala la classifica dei...

31 foto

Ufficiale, Thiago Silva torna al Fluminense

Calciomercato

Thiago Silva torna al Fluminense. Muriqi è di nuovo un giocatore del Fenerbahce. Il Liverpool...

41 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    Fulmini a Philadelphia: Francia-Iraq sospesa 2 ore

    live Mondiali

    Sospesa dopo i primi 45' Francia-Iraq a causa dell'annunciata tempesta (anche di fulmini) che si...

    Messi: "Arrabbiato per il rigore, mi sono rifatto"

    argentina

    Le parole dell'argentino dopo un'altra vittoria firmata da una sua doppietta: "Contento dei tre...

    Mondiali 2026, le news del 22 giugno

    DAY-12

    Dopo la vittoria nella notte dell'Egitto per 3-1 contro la Nuova Zelanda e il pareggio di Capo...