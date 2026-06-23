Obiettivo raggiunto dalla Norvegia che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal e si prende il primo posto nel girone I accanto alla Francia in attesa dello scontro diretto. Partita sbloccata dal torinista Pedersen, subentrato nel primo tempo all'infortunato Ryerson. Poi è salito in cattedra Haaland, due gol e un palo per lui, che risponde a distanza ai gol di Messi e Mbappè. Per il Senegal Sarr ha segnato i gol del 2-1 e del 3-2 in pieno recupero