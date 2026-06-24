A Boston finisce senza reti il match tra Inghilterra e Ghana: deludono Kane, Bellingham e Gordon. Madueke e Rice gli unici a provarci. Bene Saka dal suo ingresso. Voti alti per il Ghana in difesa e nella diga di centrocampo. Tutti i voti della partita a cura di Marco Salami
- PICKFORD voto 6
- JAMES voto 5,5
- KONSA voto 6,5
- GUEHI voto 6,5
- SPENCE voto 5,5
- ANDERSON voto 6
- RICE voto 6,5
- MADUEKE voto 6
- BELLINGHAM voto 5
- GORDON voto 5
- KANE voto 5
- dal 65' SAKA voto 6,5
- dal 65' O'REILLY voto 6,5
- dal 74' EZE voto 6
- dal 74' ROGERS voto 6
- dall'83' RASHFORD sv
- ASARE voto 7
- SENAYA voto 6,5
- ADJETEY voto 7
- OPOKU voto 7
- MENSAH voto 6,5
- YIRENKYI voto 6,5
- PARTEY voto 7,5 MVP
- SIBO voto 6,5
- WILLIAMS voto 5,5
- AYEW voto 6,5
- SEMENYO voto 6
- dal 65' FATAWU voto 6,5
- dal 65' ADU voto 5,5
- dall'88' OPPONG voto 6,5
- dal 94' BABA sv
- Ct QUEIROZ voto 7