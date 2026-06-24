 Inghilterra Ghana 0-0, le pagelle della partita del girone L | Sky Sport
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Inghilterra-Ghana 0-0, le pagelle della partita del girone L

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A Boston finisce senza reti il match tra Inghilterra e Ghana: deludono Kane, Bellingham e Gordon. Madueke e Rice gli unici a provarci. Bene Saka dal suo ingresso. Voti alti per il Ghana in difesa e nella diga di centrocampo. Tutti i voti della partita a cura di Marco Salami

INGHILTERRA-GHANA 0-0 - LE CLASSIFICHE DEI GIRONI

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