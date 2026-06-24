Mondiali 2026, le probabili formazioni: le news dalla Svizzera fino a Marocco e Brasile
Continuano i Mondiali 2026 dopo i primi verdetti dei giorni scorsi. Oggi sarà la volta di altre sei partite tra la sera di mercoledì 24 e la notte di giovedì 25 giugno. Ad aprire la giornata Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, entrambe alle 21 per il gruppo B. A mezzanotte italiana sarà il turno di Scozia-Brasile e Marocco-Haiti per il gruppo C, mentre alle ore 3 italiane scenderà in campo il gruppo A con Repubblica Ceca-Messico e Sudafrica-Corea Del Sud. Di seguito le probabili formazioni
- GRUPPO B: SVIZZERA-CANADA, mercoledì 24 giugno ore 21:00
- GRUPPO B: BOSNIA-QATAR, mercoledì 24 giugno ore 21:00
- GRUPPO C: SCOZIA-BRASILE, giovedì 25 giugno ore 00:00
- GRUPPO C: MAROCCO-HAITI, giovedì 25 giugno ore 00:00
- GRUPPO A: REPUBBLICA CECA-MESSICO, giovedì 25 giugno ore 03:00
- GRUPPO A: SUDAFRICA-COREA DEL SUD, giovedì 25 giugno ore 03:00
- BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Hadzikadunic, Kolasinac; Alajbegovic, Sunjic, Tahirovic, Memic; Dzeko, Demirovic. Ct. Barbarez
- QATAR (4-3-3): Abunada; Al Oui, Khoukhi, Miguel, Al Brake; Laye, Gaber, Boudiaf; Edmilson, Abdurisag, Afif. Ct. Lopetegui
- SVIZZERA (4-3-3): Kobel; Widemer, Jaquez, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas. Ct. Yakin
- CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, Bombito, Sigur, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Saliba, Ahmed; David, Larin. Ct. Marsh
- MAROCCO (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari. Ct. Ouahbi
- HAITI (4-4-2): Placide; Arcus, Delcroix, Ade, Experience; Deedson, Bellegarde, Jean Jacques, Providence; Isidor, Pierrot. Ct. Migné
- SCOZIA (4-4-1-1): Gunn; Patterson, Hendry, Hanley, Robertson; Tierney, Christie, Ferguson, McGinn; McTominay; Adams. Ct. Clarke
- BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Guimaraes, Casemiro; Rayan, Paqueta, Vinicius Jr; Cunha. Ct. Ancelotti
- REPUBBLICA CECA (3-5-2): Kovar; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Darida, Cerv, Sadilek, Sojka; Schick, Hlozek. Ct. Koubek
- MESSICO (4-3-3): Rangel; Sanchez, Reyes, Vasquez, Gallardo; Gutierrez, Lira, Romo; Alvarado, Gimenez, Quinones. Ct. Aguirre
- SUDAFRICA (4-3-3): Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Sithole, Adams; Maseko, Appollis, Rayners. Ct. Hugo Broos
- COREA DEL SUD (3-4-2-1): S Kim; H Lee, M J Kim, G Lee; M H Kim, Hwang, Paik, Seol; K Lee, J Lee; Son. Ct. Myunb-Bo