 Probabili formazioni Mondiali 2026: ultime news dai campi | Sky Sport
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Mondiali 2026, le probabili formazioni: le news dalla Svizzera fino a Marocco e Brasile

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Continuano i Mondiali 2026 dopo i primi verdetti dei giorni scorsi. Oggi sarà la volta di altre sei partite tra la sera di mercoledì 24 e la notte di giovedì 25 giugno. Ad aprire la giornata Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, entrambe alle 21 per il gruppo B. A mezzanotte italiana sarà il turno di Scozia-Brasile e Marocco-Haiti per il gruppo C, mentre alle ore 3 italiane scenderà in campo il gruppo A con Repubblica Ceca-Messico e Sudafrica-Corea Del Sud. Di seguito le probabili formazioni

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