Turchia-Stati Uniti, le probabili formazioni della partita: Pulisic verso la panchina
La Turchia già eliminata sfida i padroni di casa degli Stati Uniti già ai sedicesimi. Montella per non chiudere a zero punti, Pochettino con un po' di turnover. Pulisic dovrebbe partire dalla panchina ma ha recuperato dal problema fisico. Weah potrebbe fare il suo esordio dal 1'
- Portiere: CAKIR
- Terzino destro: MULDUR
- Difensore centrale: DEMIRAL
- Difensore centrale: KABAK
- Terzino sinistro: KADIOGLU
- Centrocampista centrale: OZCAN
- Centrocampista centrale: CALHANOGLU
- Ala destra: AKGUN
- Trequartista: ARDA GULER
- Ala sinistra: YILDIZ
- Punta centrale: GUL
- Titolare Calhanoglu davanti alla difesa insieme a Ozcan
- Tridente composto da Akgun, Guler e Yildiz alle spalle della punta
- Montella dovrebbe schierare Gul come centravanti
- Portiere: FREESE
- Terzino destro: SCALLY
- Difensore centrale: MCKENZIE
- Difensore centrale: TRUSTY
- Terzino sinistro: ARFSTEN
- Centrocampista centrale: ROLDAN
- Centrocampista centrale: BERHALTER
- Ala destra: WEAH
- Trequartista: REYNA
- Ala sinistra: ZENDEJAS
- Punta centrale: PEPI
- Non dovrebbe farcela dall'inizio Christian Pulisic, anche se ha recuperato e sarà almeno in panchina
- Davanti dal 1' c'è Pepi
- Poi ampio turnover per Pochettino