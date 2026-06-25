 Turchia-Stati Uniti, le probabili formazioni della partita del girone D | Sky Sport
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Turchia-Stati Uniti, le probabili formazioni della partita: Pulisic verso la panchina

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La Turchia già eliminata sfida i padroni di casa degli Stati Uniti già ai sedicesimi. Montella per non chiudere a zero punti, Pochettino con un po' di turnover. Pulisic dovrebbe partire dalla panchina ma ha recuperato dal problema fisico. Weah potrebbe fare il suo esordio dal 1'

MONDIALI, LE PROBABILI FORMAZIONI

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