 Paraguay-Australia 0-0 ai Mondiali 2026: risultato, gol e classifica | Sky Sport
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Paraguay-Australia 0-0: risultato, gol, statistiche, classifica della partita dei Mondiali

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Pari senza reti e senza grandi emozioni a Santa Clara tra Australia e Paraguay, che chiudono entrambe il gruppo D a quattro punti. I ‘Socceroos’ possono già festeggiare la qualificazione per migliore differenza reti: ai sedicesimi troveranno la seconda del gruppo G (una tra Egitto, Iran, Belgio o Nuova Zelanda). Con tre terze già peggiori del Paraguay, i sudamericani ‘vedono’ la qualificazione che però non è ancora aritmetica

IL TABELLINO - CLASSIFICHE

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