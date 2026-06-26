Pari senza reti e senza grandi emozioni a Santa Clara tra Australia e Paraguay, che chiudono entrambe il gruppo D a quattro punti. I ‘Socceroos’ possono già festeggiare la qualificazione per migliore differenza reti: ai sedicesimi troveranno la seconda del gruppo G (una tra Egitto, Iran, Belgio o Nuova Zelanda). Con tre terze già peggiori del Paraguay, i sudamericani ‘vedono’ la qualificazione che però non è ancora aritmetica

IL TABELLINO - CLASSIFICHE