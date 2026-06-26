Turchia-Stati Uniti 3-2: risultato, gol, statistiche, classifica dei Mondiali
Ininfluente per la classifica del gruppo D, la Turchia di Montella già eliminata batte gli Usa, già certi del primo posto. Cinque reti al Sofi Stadium: dopo 3’ Trusty porta avanti gli Stati Uniti, al 10’ i turchi trovano il pari col madridista Guler e al 31’ sorpassano con Yilmaz. A inizio ripresa il pari di Berhalter: sembra finita ma all’ottavo minuto di recupero Ayhan regala il successo alla Turchia, eliminata ma almeno con tre punti. Ai sedicesimi, Usa contro la Bosnia