 Probabili formazioni Mondiali 2026: le ultime news sulle partite del 27 giugno
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Mondiali 2026, le probabili formazioni delle partite del 27 giugno: Messi dalla panchina

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Continua la terza e ultima giornata della fase a gironi: si chiudono i gruppi L, K e J, con gare in contemporanea e ultimi verdetti in arrivo. Alle 23 spazio a Panama-Inghilterra e Croazia-Ghana, con Kane atteso dal 1'. All'1.30 tocca a Colombia-Portogallo e RD Congo-Uzbekistan: Ronaldo guida l'attacco portoghese. Alle 4 si chiude con Giordania-Argentina e Algeria-Austria, con Messi dalla panchina e Nico Paz verso la maglia da titolare. Qui le probabili formazioni

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