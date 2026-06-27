Mondiali 2026, le probabili formazioni delle partite del 27 giugno: Messi dalla panchina
Continua la terza e ultima giornata della fase a gironi: si chiudono i gruppi L, K e J, con gare in contemporanea e ultimi verdetti in arrivo. Alle 23 spazio a Panama-Inghilterra e Croazia-Ghana, con Kane atteso dal 1'. All'1.30 tocca a Colombia-Portogallo e RD Congo-Uzbekistan: Ronaldo guida l'attacco portoghese. Alle 4 si chiude con Giordania-Argentina e Algeria-Austria, con Messi dalla panchina e Nico Paz verso la maglia da titolare. Qui le probabili formazioni
- GRUPPO L: PANAMA-INGHILTERRA, sabato 27 giugno ore 23:00
- GRUPPO L: CROAZIA-GHANA, sabato 27 giugno ore 23:00
- GRUPPO K: COLOMBIA-PORTOGALLO, domenica 28 giugno ore 01:30
- GRUPPO K: RD CONGO-UZBEKISTAN, domenica 28 giugno ore 01:30
- GRUPPO J: ALGERIA-AUSTRIA, domenica 28 giugno ore 04:00
- GRUPPO J: GIORDANIA-ARGENTINA, domenica 28 giugno ore 04:00
- PANAMA (5-4-1): Mosquera; Murillo, Cordoba, Ramos, Andrade, Blackman; Martinez, Barcenas, Harvey, Rodriguez; Fajardo. Ct. Christiansen
- INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Spence, Guehi, Konsa, O'Reilly; Mainoo, Anderson; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane. Ct. Tuchel
- CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Pongracic, Sutalo, Gvardiol; Kovacic, Modric; Baturina, Pasalic, Perisic; Budimir. Ct. Dalic
- COLOMBIA (4-3-3). Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Puerta, Arias, Lerma; J Rodriguez, L Suarez, Diaz. Ct. Néstor Lorenzo
- PORTOGALLO (4-3-3): Diego Costa; Cancelo, Ruben Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, Fernandes, Joao Neves; Neto, Ronaldo, Felix. Ct. Roberto Martinez
- GHANA (4-3-3): Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Yirenkyi, Partey, Sibo; Williams, Ayew, Semenyo. Ct. Queiroz
- CONGO (4-3-3): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Bongonda, Bakambu, Wissa. Ct Desabre
- UZBEKISTAN (3-4-3): Yusupov; Khusanov, Abdullayev, Ashurmatov; Karimov, Shukurov, Khamrobekov, Nasrullaev; Fayzullayev, Urunov; Shomurodov. Ct. Cannavaro
- ALGERIA (4-5-1): Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri; Bentaleb, Benbouali, Mahrez, Maza, Chaibi; Gouiri. Ct. Petković
- AUSTRIA (4-5-1): Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, Schlager, Schmid, Wanner, Sabitzer; Arnautovic. Ct.Rangnick
- GIORDANIA (3-4-3): Abulaila; Al-Arab, Nasib, Abu Dahab; Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Abu Taha; Al-Tamari, Al-Mardi; Olwan. Ct. Sellami
- ARGENTINA (4-4-2): Emiliano Martinez; Montiel, Otamendi, Lisandro Martinez, Tagliafico; Palacios, Paredes, Lo Celso, Nico Paz; Lautaro Martinez, Alvarez. Ct. Scaloni