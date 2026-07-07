 Argentina Egitto, le probabili formazioni degli ottavi di finale dei Mondiali | Sky Sport
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Argentina-Egitto, le probabili formazioni degli ottavi di finale dei Mondiali

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L'Argentina si prepara a sfidare l'Egitto negli ottavi di finale dei Mondiali, partita in programma questa sera alle 18.00. Nella formazione di Scaloni, Julian Alvarez è favorito su Lautaro Martinez per affiancare Lionel Messi, mentre la squadra africana punta ancora sulle qualità di Momo Salah. Le probabili formazioni

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