Argentina-Egitto, le probabili formazioni degli ottavi di finale dei Mondiali
L'Argentina si prepara a sfidare l'Egitto negli ottavi di finale dei Mondiali, partita in programma questa sera alle 18.00. Nella formazione di Scaloni, Julian Alvarez è favorito su Lautaro Martinez per affiancare Lionel Messi, mentre la squadra africana punta ancora sulle qualità di Momo Salah. Le probabili formazioni
- ARGENTINA (4-3-1-2): E. Martinez; Molina, Romero, L. Martinez, Medina; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Almada; Messi, Alvarez. Ct. Scaloni
- Julian Alvarez è in vantaggio su Lautaro Martinez per affiancare Lionell Messi
- EGITTO (4-4-2): Shobeir; Hany, Fathy, Ibrahim, Rabia; Ashour, Lasheen, Ateya, Ziko; Salah, Marmoush. Ct. Hassan