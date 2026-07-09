Francia-Marocco, rischio disordini: il piano sicurezza a Parigi per i quarti del Mondiale

Per gli organi di sicurezza il rischio aumenterebbe ulteriormente in caso di qualificazione del Marocco alle semifinali, considerato il valore simbolico che questo risultato avrebbe per la comunità marocchina. Tra le principali preoccupazioni figurano anche possibili tensioni tra gruppi di tifosi e il rischio di azioni da parte di frange dell'ultradestra, che - sempre secondo la nota - potrebbero scontrarsi con i sostenitori marocchini al termine della partita . Tra le due squadre esiste anche un precedente, ai Mondiali del 2022. Dopo la semifinale vinta dalla Francia, si verificarono numerosi incidenti in diverse città francesi: lanci di mortai contro le forze dell'ordine, barricate, cassonetti e veicoli incendiati, atti vandalici in città e circa cento arresti. Anche la recente Coppa d'Africa, vinta proprio dal Marocco, aveva provocato festeggiamenti degenerati in scontri con la polizia in diverse città francesi. Episodi simili si sono verificati anche durante questo Mondiale: dopo gli ottavi di finale del 4 luglio ci sono stati disordini in varie località, con 12 agenti feriti, 44 veicoli incendiati e 32 arresti.

La sfida dei quarti di finale dei Mondiali tra Francia e Marocco , in programma giovedì 9 luglio alle ore 22 italiane, rappresenta un "alto rischio" dal punto di vista dell'ordine pubblico, con le autorità francesi che hanno predisposto un importante piano di sicurezza . Secondo una nota del Servizio di Intelligence in Francia "la partita presenta un alto rischio aumentato a causa della posta in palio tra le due squadre. Qualunque sia il risutato, sono da temere i festeggiamenti in strada con materiale pirotecnico e possibili interruzioni della circolazione".

Sicurezza rafforzata in tutta la Francia

Già nei giorni scorsi il Ministro dell'Interno Laurent Nunez aveva inviato una direttiva a prefetti e forze dell'ordine chiedendo la massima vigilanza e di "mettere in atto le misure necessarie per prevenire, contenere e reprimere qualsiasi eccesso, con particolare attenzione al consumo di alcol, all'ostruzione delle carreggiate e alla criminalità che potrebbero accompagnare i festeggiamenti". A Parigi sarà predisposto uno speciale dispositivo di sicurezza: Place de l'Étoile verrà chiusa al traffico dalle 22, mentre gli Champs-Élysées resteranno accessibili ma costantemente presidiati. Saranno inoltre rafforzati i controlli nei trasporti pubblici e nelle principali zone di ritrovo dei tifosi. Complessivamente saranno impiegati quasi 5.000 agenti tra polizia nazionale e prefettura.

Dai social si accendono le tensioni

La nota dell'Intelligence evidenzia inoltre una crescente tensione sui social network. Nelle ultime ore sono circolati video e contenuti che mostrano provocazioni nei confronti dei simboli nazionali, come alcune bandiere marocchine bruciate, che rischiano di alimentare ulteriormente il clima di tensione. Inoltre il rischio è che tifosi algerini possano fingersi sostenitori marocchini per provocare ulteriori disordini.