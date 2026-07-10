Nomi di lusso sul campo, ma anche in tribuna. Ad assistere al quarto di finale tra Spagna e Belgio ci sono anche vip di Hollywood, come Brad Pitt (insieme alla fidanzata Inés de Ramón, di origini spagnole), e della musica, come Noel Gallagher (in compagnia del figlio Sonny). A fare il tifo per le Furie Rosse anche la coppia Bardem-Cruz

SPAGNA-BELGIO LIVE