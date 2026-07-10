 Mondiali 2026, i vip per Spagna Belgio: da Brad Pitt a Noel Gallagher. Foto | Sky Sport
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Mondiali, i vip a Los Angeles per Spagna-Belgio. FOTO

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©Getty

Nomi di lusso sul campo, ma anche in tribuna. Ad assistere al quarto di finale tra Spagna e Belgio ci sono anche vip di Hollywood, come Brad Pitt (insieme alla fidanzata Inés de Ramón, di origini spagnole), e della musica, come Noel Gallagher (in compagnia del figlio Sonny). A fare il tifo per le Furie Rosse anche la coppia Bardem-Cruz

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