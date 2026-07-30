Scontro Uefa-Fifa: le competizioni a rischio boicottaggio

Lo scontro Uefa-Fifa sul progetto di Gianni Infantino, che ha proposto la creazione di una nuova società (Fifa Forward Enterprise) aperta a investitori privati, potrebbe aprire degli scenari inaspettati. Tra questi l'annunciato - tramite un comunicato ufficiale - boicottaggio da parte della Uefa a tutte le competizioni Fifa. Non solo i Mondiali o il Mondiale per Club, ma anche tante competizioni giovanili maschili e femminili. Andiamo a vedere quali sono le prossime a rischio
- Dal 5 al 27 settembre 2026 in Polonia
- La prima competizione Fifa dopo il Mondiale è il campionato del Mondo femminile U20 che si terrà in Polonia
- Sarà questo il primo caso di boicottaggio da parte delle Nazionali Uefa?
- Dal 17 ottobre al 7 novembre 2026 in Marocco
- Dopo quello U20, a stretto giro è in programma il Mondiale U17 femminile che si terrà in Marocco
- Dal 19 novembre al 13 dicembre 2026 in Qatar
- Archiviato quello femminile, qualche settimana dopo, ecco in Qatar il Mondiale U17 con 48 squadre a caccia del trofeo
- Dal 27 al 31 gennaio 2027 a Miami
- La prima competizione per club - femminili - che potrebbe saltare è la Champions Cup che aprirà il 2027 della Fifa
- Dal 24 giugno al 25 luglio 2027 in Brasile
- Ancora da definire tutte le squadre partecipanti, con l'Italia in corsa per un posto che potrebbe arrivare dai playoff (le Azzurre di Soncin affronteranno la Bielorussia il 7 e il 13 ottobre). In caso di passaggio al turno successivo un altro playoff il 26 novembre e il 5 dicembre
- Anche questa competizione, inevitabilmente, pur essendo in programma tra un anno è a rischio boicottaggio della Uefa