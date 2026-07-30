 Scontro Uefa-Fifa: le competizioni a rischio boicottaggio | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Scontro Uefa-Fifa: le competizioni a rischio boicottaggio

Mondiali fotogallery
5 foto
©Getty

Lo scontro Uefa-Fifa sul progetto di Gianni Infantino, che ha proposto la creazione di una nuova società (Fifa Forward Enterprise) aperta a investitori privati, potrebbe aprire degli scenari inaspettati. Tra questi l'annunciato - tramite un comunicato ufficiale - boicottaggio da parte della Uefa a tutte le competizioni Fifa. Non solo i Mondiali o il Mondiale per Club, ma anche tante competizioni giovanili maschili e femminili. Andiamo a vedere quali sono le prossime a rischio

SCONTRO UEFA-FIFA: LA RICOSTRUZIONE

ALTRE FOTOGALLERY

Conference, i risultati del 2° turno preliminare

Conference League

La nuova Conference League è già iniziata, appuntamento da seguire su Sky Sport e in streaming su...

10 foto

Europa League, il Besiktas di Italiano passa 3-0

Europa League

Prende corpo l'edizione 2026-2027 dell'Europa League, con le gare di ritorno del secondo turno...

23 foto

Inter, Stones è tra i colpi a zero più preziosi

CLASSIFICA

L'Inter rafforza la rosa della squadra campione d'Italia con un innesto a parametro zero ma......

22 foto

Real, preso Carlos Espí: affare da 25 milioni

Calciomercato

Dopo Cucurella, Bernardo Silva, Dumfries e Konaté, il Real Madrid ha annunciato il quinto...

102 foto

Serie A, gli acquisti ufficiali di questo mercato

Calciomercato

John Stones è un nuovo giocatore dell'Inter. Il club nerazzurro ha annunciato l'arrivo del...

90 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    Scontro Uefa-Fifa: federazioni pronte a boicottare

    IL COMUNICATO

    Con un comunicato approvato all'unanimità dalle 55 federazioni affiliate, la Uefa ha minacciato...

    Fifa indaga sull'Argentina: avviato procedimento

    Mondiali

    Saranno analizzati a fondo e con possibili conseguenze i due episodi che hanno visto come...

    Caso Embolo, Fifa: "Col Var ristabilita giustizia"

    Mondiali

    Dopo il chiarimento dell'Ifab circa la regola sugli 'scambi di persona' e una prima critica...