Scontro Uefa-Fifa: le competizioni a rischio boicottaggio

Lo scontro Uefa-Fifa sul progetto di Gianni Infantino, che ha proposto la creazione di una nuova società (Fifa Forward Enterprise) aperta a investitori privati, potrebbe aprire degli scenari inaspettati. Tra questi l'annunciato - tramite un comunicato ufficiale - boicottaggio da parte della Uefa a tutte le competizioni Fifa. Non solo i Mondiali o il Mondiale per Club, ma anche tante competizioni giovanili maschili e femminili. Andiamo a vedere quali sono le prossime a rischio

SCONTRO UEFA-FIFA: LA RICOSTRUZIONE