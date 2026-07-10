Un ferito e quattro arresti: questo il bilancio dei disordini tra polizia e tifosi che si sono verificati nella serata di giovedì 9 luglio a Londra, nella zona di Egware Road, dove centinaia di persone si erano radunate dopo il quarto di finale dei Mondiali tra Francia e Marocco, vinto dai francesi per 2-0. Secondo Sky News Uk e la Metropolitan Police, un agente è rimasto ferito alla testa, probabilmente dopo essere stato colpito da una bottiglia di vetro, ed è stato trasportato in ospedale. Almeno quattro persone sono state arrestate con l'accusa di disordini violenti. Inizialmente gli agenti erano intervenuti perché un gruppo aveva occupato la carreggiata bloccando il traffico, ma la situazione è degenerata con il lancio di bottiglie e l'esplosione di fuochi d'artificio, rendendo necessario l'invio di altre pattuglie. La strada è stata riaperta al traffico dopo circa due ore, intorno all'1 di notte, dopo che i partecipanti si sono dispersi.

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