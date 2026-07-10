Quattro persone sono state arrestate dopo i disordini nella notte a Egware Road dopo la vittoria della Francia contro il Marocco nei quarti di finale del Mondiale. Secondo Sky News Uk e la Metropolitan Police, un poliziotto è stato trasportato in ospedale, probabilmente dopo essere stato colpito da una bottiglia di vetro
Un ferito e quattro arresti: questo il bilancio dei disordini tra polizia e tifosi che si sono verificati nella serata di giovedì 9 luglio a Londra, nella zona di Egware Road, dove centinaia di persone si erano radunate dopo il quarto di finale dei Mondiali tra Francia e Marocco, vinto dai francesi per 2-0. Secondo Sky News Uk e la Metropolitan Police, un agente è rimasto ferito alla testa, probabilmente dopo essere stato colpito da una bottiglia di vetro, ed è stato trasportato in ospedale. Almeno quattro persone sono state arrestate con l'accusa di disordini violenti. Inizialmente gli agenti erano intervenuti perché un gruppo aveva occupato la carreggiata bloccando il traffico, ma la situazione è degenerata con il lancio di bottiglie e l'esplosione di fuochi d'artificio, rendendo necessario l'invio di altre pattuglie. La strada è stata riaperta al traffico dopo circa due ore, intorno all'1 di notte, dopo che i partecipanti si sono dispersi.
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Francia, 17enne muore investita nei festeggiamenti
Una ragazza di 17 anni è morta nella notte ad Aulnoye-Aymeries, nel Nord della Francia, a margine dei festeggiamenti per la partita. Jean-Pierre Cloez, delegato del sindacato Alliance Police Nationale nella regione degli Hauts-de-France, ha confermato l'apertura delle indagini sul drammatico incidente. Secondo i dettagli forniti dal dipartimento di polizia e giustizia di TF1-LCI e dai Vigili del Fuoco, la vittima si era inizialmente arrampicata sulla parte superiore di un trattore stradale isolato (la sola motrice senza rimorchio) e, posizionata sulla passerella dietro la cabina di guida, è caduta nello spazio centrale del mezzo ed è stata travolta dalle ruote posteriori dello stesso veicolo in movimento, morendo sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. L'autista del camion è stato immediatamente posto in stato di fermo.