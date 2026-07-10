Atteso dal quarto di finale contro il Belgio, il Ct della Spagna lascia intendere che il miglior Yamal sia in arrivo: "Non ha ancora raggiunto quel livello eccezionale a cui siamo abituati. Contro il Portogallo ha dovuto lavorare molto difensivamente, per lui è un apprendistato". Sulla difesa: "Siamo solidi, ma possiamo anche fare più gol"

Il miglior Yamal non l’abbiamo ancora visto, ed è in arrivo. A “prometterlo” è il suo Ct, Luis De la Fuente, che in vista del quarto di finale tra la Spagna e il Belgio (questa sera, venerdì 10 luglio alle 21 italiane, a Los Angeles) ha fatto il punto sulle condizioni dell’attaccante, arrivato infortunato all'inizio del torneo ma in costante crescita, nonostante un solo gol segnato, contro l'Arabia Saudita (4-0) nel girone. “Offensivamente, il miglior Lamine è in arrivo. Non ha ancora raggiunto quel livello eccezionale a cui siamo abituati. Contro il Portogallo ha dovuto lavorare molto difensivamente contro un avversario molto potente come Nuno Mendes, fino a metterlo ko (Mendes è uscito ferito, ndr). Ha dimostrato una grande maturità, è un apprendistato”, ha spiegato il tecnico in conferenza stampa.