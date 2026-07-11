 Argentina Svizzera, probabili formazioni dei quarti di finale dei Mondiali | Sky Sport
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Argentina-Svizzera, le probabili formazioni dei quarti di finale dei Mondiali

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Argentina e Svizzera si sfidano nei quarti di finale dei Mondiali 2026: in palio c'è un posto in semifinale contro la vincente di Norvegia-Inghilterra. Scaloni si affida ancora a Messi, capocannoniere del torneo con otto reti, affiancato da Lautaro Martinez, mentre Yakin punta su Embolo riferimento offensivo con Xhaka e Jashari in mediana. Di seguito le probabili formazioni 

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