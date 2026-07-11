Argentina-Svizzera, le probabili formazioni dei quarti di finale dei Mondiali
Argentina e Svizzera si sfidano nei quarti di finale dei Mondiali 2026: in palio c'è un posto in semifinale contro la vincente di Norvegia-Inghilterra. Scaloni si affida ancora a Messi, capocannoniere del torneo con otto reti, affiancato da Lautaro Martinez, mentre Yakin punta su Embolo riferimento offensivo con Xhaka e Jashari in mediana. Di seguito le probabili formazioni
- Portiere: EMILIANO MARTINEZ
- Terzino destro: NAHUEL MOLINA
- Difensore centrale: LISANDRO MARTINEZ
- Difensore centrale: CRISTIAN ROMERO
- Terzino sinistro: NICOLAS TAGLIAFICO
- Esterno destro: RODRIGO DE PAUL
- Centrocampista centrale: LEANDRO PAREDES
- Centrocampista centrale: ENZO FERNANDEZ
- Esterno sinistro: MAC ALLISTER
- Attaccante: LIONEL MESSI
- Attaccante: LAUTARO MARTINEZ
- Portiere: GREGOR KOBEL
- Terzino sinistro: DENIS ZAKARIA
- Difensore centrale: NICO ELVEDI
- Difensore centrale: MANUEL AKANJI
- Terzino sinistro: RICARDO RODRIGUEZ
- Centrocampista centrale: ARDON JASHARI
- Centrocampista centrale: GRANIT XHAKA
- Centrocampista centrale: REMO FREULER
- Ala destra: DAN NDOYE
- Attaccante centrale: BREEL EMBOLO
- Ala sinistra: RUBEN VARGAS
- Argentina (4-4-2): E. Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez. Ct. Scaloni
- Svizzera (4-3-3): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Jashari, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas. Ct. Yakin