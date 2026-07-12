 Argentina Svizzera 3-1, le pagelle dei quarti di finale dei Mondiali | Sky Sport
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Argentina-Svizzera 3-1, le pagelle dei quarti di finale dei Mondiali

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Quando meno te l'aspetti, con tutte le sue difficoltà, l'Albiceleste riesce a piegare la Svizzera con due colpi di due suoi campionissimi. Contro la squadra di Yakin (in 10 a causa di un'ingenuità di Breel Embolo dal 72'), decidono una perla di Julian Alvarez al 115' e il secondo gol in un Mondiale di Lautaro Martinez mette la firma sul 3-1 finale. E in semifinale sarà super-sfida all'Inghilterra (rivale da sempre, anche politica). Tutti i voti

ARGENTINA-SVIZZERA: PARTITA -STATISTICHE - TABELLONE

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