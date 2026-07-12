Quando meno te l'aspetti, con tutte le sue difficoltà, l'Albiceleste riesce a piegare la Svizzera con due colpi di due suoi campionissimi. Contro la squadra di Yakin (in 10 a causa di un'ingenuità di Breel Embolo dal 72'), decidono una perla di Julian Alvarez al 115' e il secondo gol in un Mondiale di Lautaro Martinez mette la firma sul 3-1 finale. E in semifinale sarà super-sfida all'Inghilterra (rivale da sempre, anche politica). Tutti i voti
ARGENTINA-SVIZZERA: PARTITA -STATISTICHE - TABELLONE
- EMILIANO MARTINEZ voto 7
- MOLINA voto 6
- LISANDRO MARTINEZ voto 7
- ROMERO voto 6
- TAGLIAFICO voto 5,5
- DE PAUL voto 6
- PAREDES voto 6
- FERNANDEZ voto 6
- MAC ALLISTER voto 7
- MESSI voto 6,5
- JULIAN ALVAREZ voto 7,5 MVP
- dal 78' NICO GONZALEZ voto 6
- dall'85' LAUTARO MARTINEZ voto 6,5
- dalll'85' MONTIEL voto 6
- dal 90' THIAGO ALMADA voto 6,5
- dal 105' OTAMENDI voto SV
- dal 110' LOPEZ voto SV
- KOBEL voto 6
- ZAKARIA voto 6
- ELVEDI voto 6
- AKANJI voto 6,5
- RODRIGUEZ voto 6
- FREULER voto 6,5
- XHAKA voto 7
- SOW voto 6,5
- RIEDER voto 6
- NDOYE voto 7
- EMBOLO voto 4
- dalll'86' WIDMER voto 6
- dall'86' MUHEIM voto 5,5
- dall'86' AMDOUNI voto 6
- dal 90'+5' COMERT voto 6
- dal 96' JASHARI voto 5,5
- dal 115' VARGAS voto SV