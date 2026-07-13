I calciatori con più assist nella storia dei Mondiali: Messi supera Maradona ed è 1°
Lionel Messi continua a riscrivere la storia dei Mondiali. Con gli assist serviti contro Egitto e Svizzera nell'edizione 2026, il fuoriclasse argentino è diventato il primo giocatore a raggiungere quota 10 assist nella storia della competizione, staccando Diego Maradona e salendo da solo in vetta a questa speciale classifica. Ecco la graduatoria con dati Opta (raccolti dal 1966) dei migliori assistmen della Coppa del Mondo
- Nessuno come Lionel Messi dal 1966. L'argentino è salito a quota 10 assist grazie al cross per Cristian Romero contro l'Egitto e al corner trasformato in gol da Alexis Mac Allister contro la Svizzera
- Messi ha servito almeno un assist in tutte e sei le edizioni disputate, dal debutto del 2006 fino al Mondiale 2026, superando Diego Maradona e conquistando l'ennesimo record
- 13) ANTOINE GRIEZMANN: 5 assist
- 13) JUAN CUADRADO: 5 assist
- 13) ROBERT GADOCHA: 5 assist
- 13) MICHAEL BALLACK: 5 assist
- 13) GERD MÜLLER: 5 assist
- 13) ZICO: 5 assist
- 13) JUAN SEBASTIÁN VERÓN: 5 assist
- 13) KYLIAN MBAPPÉ: 5 assist *
- 13) MICHAEL OLISE: 5 assist *
- 5) FRANCESCO TOTTI: 6 assist
- 5) UWE SEELER: 6 assist
- 5) THOMAS MÜLLER: 6 assist
- 5) BASTIAN SCHWEINSTEIGER: 6 assist
- 5) THOMAS HÄßLER: 6 assist
- 5) PELÉ: 6 assist
- 5) DAVID BECKHAM: 6 assist
- 3) GRZEGORZ LATO: 7 assist
- 3) PIERRE LITTBARSKI: 7 assist
- 2) DIEGO MARADONA: 8 assist
- 1) LIONEL MESSI: 10 assist