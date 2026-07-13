Lionel Messi continua a riscrivere la storia dei Mondiali. Con gli assist serviti contro Egitto e Svizzera nell'edizione 2026, il fuoriclasse argentino è diventato il primo giocatore a raggiungere quota 10 assist nella storia della competizione, staccando Diego Maradona e salendo da solo in vetta a questa speciale classifica. Ecco la graduatoria con dati Opta (raccolti dal 1966) dei migliori assistmen della Coppa del Mondo

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