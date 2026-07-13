Francia-Spagna, le probabili formazioni della semifinale dei Mondiali

Prima semifinale dei Mondiali 2026: a Dallas si sfidano Francia e Spagna. E' il remake della sfida di Euro 2024, quando in finale ci andarono gli spagnoli. Kylian Mbappé contro Lamine Yamal ma non solo, ecco le probabili formazioni della partita
- Portiere: MAIGNAN
- Terzino destro: KOUNDÉ
- Difensore centrale: UPAMECANO
- Difensore centrale: SALIBA
- Terzino sinistro: DIGNE
- Centrocampista centrale: KONÉ
- Centrocampista centrale: RABIOT
- Ala destra: DEMBÉLÉ
- Trequartista: OLISE
- Ala sinistra: DOUÉ
- Punta centrale: MBAPPÉ
- Allarme rientrato per Mbappé, sostituito contro il Marocco per un problema alla caviglia dopo un contrasto. L'attaccante sta bene e partirà titolare
- Dovrebbe partire titolare anche Manu Koné, al fianco di Rabiot a centrocampo. Il centrocampista della Roma, così come Mbappé, era stato sostituito contro il Marocco
- Panchina per Tchouameni che viene da un infortunio muscolare
- Portiere: UNAI SIMON
- Terzino destro: PEDRO PORRO
- Difensore centrale: CUBARSÍ
- Difensore centrale: LAPORTE
- Terzino sinistro: CUCURELLA
- Centrocampista centrale: RODRI
- Centrocampista centrale: FABIAN RUIZ
- Ala destra: LAMINE YAMAL
- Trequartista: DANI OLMO
- Ala sinistra: BAENA
- Punta centrale: OYARZABAL
- La Spagna con la stessa formazione che ha battuto il Belgio
- Merino, che deciso gli ottavi e i quarti di finale, parte ancora dalla panchina: a centrocampo ci sono Rodri e Fabian Ruiz
- Dietro la punta Oyarzabal, già quattro gol in questo Mondiale, il tridente Yamal-Olmo-Baena
- Pedro Porro e Cucurella sulle fasce