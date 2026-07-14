Mondiali 2026, la cerimonia di chiusura: Laura Pausini e Tom Cruise tra gli ospiti
Domenica 19 luglio è in programma la finale dei Mondiali 2026 e, prima del calcio d'inizio fissato alle 21, andrà in scena la cerimonia di chiusura del torneo. Sul palco del New York New Jersey Stadium ci sarà spazio anche per l'Italia: Laura Pausini sarà infatti tra i protagonisti dell'evento insieme a Tom Cruise, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, IShowSpeed e Jennifer Hudson. La Fifa comunicherà ulteriori ospiti nei prossimi giorni
- La finale dei Mondiali, con calcio d'inizio in programma domenica 19 luglio alle 21 italiane, sarà preceduta dalla cerimonia di chiusura. I tifosi avranno un ruolo attivo nello spettacolo e sono stati invitati ad arrivare in anticipo: la cerimonia prenderà il via alle 19:30, mentre i cancelli dello stadio apriranno quattro ore prima del fischio d'inizio.
- La Fifa ha inoltre svelato alcuni dei protagonisti della cerimonia che saliranno sul palco del New York New Jersey Stadium.
- La cantante statunitense, vincitrice di Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award, interpreterà una versione speciale dell'inno nazionale degli Stati Uniti prima della finale.
- L'Italia sarà protagonista anche nella cerimonia di chiusura. Dopo Andrea Bocelli, che ha aperto i Mondiali 2026 durante la cerimonia inaugurale, toccherà a Laura Pausini esibirsi prima della finale.
- Sul palco salirà anche Robbie Williams, icona della musica pop e uno degli artisti di maggior successo a livello internazionale.
- Tra i protagonisti della cerimonia ci sarà anche Nicole Scherzinger, cantante statunitense ed ex leader delle Pussycat Dolls.
- Tra gli ospiti ci sarà anche Tom Cruise, uno degli attori più celebri di Hollywood che si esibirà al New York New Jersey Stadium
- Spazio anche a IShowSpeed, creator e streamer statunitense tra i più seguiti al mondo, diventato celebre anche per la sua passione per il calcio.