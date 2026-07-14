Mondiali 2026, la cerimonia di chiusura: Laura Pausini e Tom Cruise tra gli ospiti

Domenica 19 luglio è in programma la finale dei Mondiali 2026 e, prima del calcio d'inizio fissato alle 21, andrà in scena la cerimonia di chiusura del torneo. Sul palco del New York New Jersey Stadium ci sarà spazio anche per l'Italia: Laura Pausini sarà infatti tra i protagonisti dell'evento insieme a Tom Cruise, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, IShowSpeed e Jennifer Hudson. La Fifa comunicherà ulteriori ospiti nei prossimi giorni

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