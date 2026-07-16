Argentina in finale ai Mondiali, la festa dei calciatori in campo e dei tifosi. Le FOTO
L'Argentina è di nuovo in finale del Mondiale: dalle lacrime di Lautaro Martinez agli abbracci tra Messi e i compagni sul prato di Atlanta fino alla notte infinita di Buenos Aires, invasa da migliaia di tifosi tra cori, fumogeni e bandiere. Non sono mancati gli striscioni dedicati a Messi e Maradona, diventati ancora una volta i simboli di un popolo che sogna il bis. Ecco le immagini più belle della notte albiceleste
- La festa dell'Argentina inizia proprio da qui. Lautaro Martínez firma il gol della rimonta che vale la finale del Mondiale e, subito dopo il fischio finale, non riesce a trattenere le lacrime. L'abbraccio con Leo Messi racconta meglio di qualsiasi parola la consapevolezza di aver regalato all'Albiceleste un'altra notte da sogno
- Anche Leo si lascia cadere sul prato di Atlanta, ma questa volta da vincitore. Due assist e l'ennesima prestazione da protagonista nel suo Mondiale: al triplice fischio può cominciare la festa dell'Argentina
- Ma lo spettacolo è sugli spalti....
- Guardate bene questo tamburo con Maradona che bacia la Coppa del Mondo. Vi servirà tra qualche foto...
- Intanto, alcuni scatti che parlano da soli...
- Tutti intorno a Leo...
- Ed eccolo: oltre al tamburo di Maradona compare anche quello di Messi che bacia la Coppa del Mondo
- Al termine della semifinale vinta contro l'Inghilterra, Giovanni Lo Celso e Nicolas Otamendi hanno esposto sul terreno di gioco uno striscione con la scritta "Le Malvinas sono argentine". Un gesto che potrebbe costare un provvedimento disciplinare da parte della Fifa, il cui regolamento vieta l'esibizione di messaggi di carattere politico durante le competizioni.
- Buenos Aires diventa un unico, enorme abbraccio albiceleste. Migliaia di tifosi invadono le strade della capitale tra cori, bandiere, fumogeni e clacson per festeggiare la qualificazione dell'Argentina alla finale del Mondiale.
- Finirà di nuovo così? Domenica 19 luglio lo scopriremo...