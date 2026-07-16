 Argentina in finale ai Mondiali, la festa dei calciatori in campo e dei tifosi | Sky Sport
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Argentina in finale ai Mondiali, la festa dei calciatori in campo e dei tifosi. Le FOTO

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L'Argentina è di nuovo in finale del Mondiale: dalle lacrime di Lautaro Martinez agli abbracci tra Messi e i compagni sul prato di Atlanta fino alla notte infinita di Buenos Aires, invasa da migliaia di tifosi tra cori, fumogeni e bandiere. Non sono mancati gli striscioni dedicati a Messi e Maradona, diventati ancora una volta i simboli di un popolo che sogna il bis. Ecco le immagini più belle della notte albiceleste

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