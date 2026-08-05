Prima (e durante) il derby di Milano della tournée australiana, rossoneri e nerazzurri hanno omaggiato la leggenda scomparsa il 31 luglio, stringendosi in un minuto di silenzio e fermandosi per un commosso applauso insieme allo stadio al sesto minuto di gioco. I giocatori del Milan sono inoltre entrati in campo con il numero 6 in suo ricordo

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