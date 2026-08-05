Franco Baresi, l'omaggio in campo prima di Milan-Inter a Perth. FOTO
Prima (e durante) il derby di Milano della tournée australiana, rossoneri e nerazzurri hanno omaggiato la leggenda scomparsa il 31 luglio, stringendosi in un minuto di silenzio e fermandosi per un commosso applauso insieme allo stadio al sesto minuto di gioco. I giocatori del Milan sono inoltre entrati in campo con il numero 6 in suo ricordo
- L'ingresso in campo dei giocatori del Milan con la maglia numero 6 di Baresi
- I giocatori di Milan e Inter abbracciati sul cerchio di centrocampo vicino a una maglia dedicata alla leggenda rossonera
- L'applauso dello stadio e dei giocatori al sesto minuto di gioco