Dopo lo spettacolo della cerimonia di chiusura che ha visto protagonista la nostra Laura Pausini, nell'intervallo della finale di New York tra Spagna a Argentina è il stato turno dell'Halftime Show: il primo nella storia di un Mondiale. Con le super performance di Madonna, Shakira, Coldplay e Justin Bieber, per una buona causa: il sostegno ai bambini del Fifa Global Citizen Education Fund

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