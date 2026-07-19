 Finale Mondiali 2026, Halftime Show con Madonna, Shakira, Bieber, Ronaldo e Laura Pausini. FOTO | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Mondiali 2026, l'Halftime Show della finale con Madonna, Shakira e Ronaldo. FOTO

Mondiali fotogallery
25 foto

Dopo lo spettacolo della cerimonia di chiusura che ha visto protagonista la nostra Laura Pausini, nell'intervallo della finale di New York tra Spagna a Argentina è il stato turno dell'Halftime Show: il primo nella storia di un Mondiale. Con le super performance di Madonna, Shakira, Coldplay e Justin Bieber, per una buona causa: il sostegno ai bambini del Fifa Global Citizen Education Fund

SPAGNA-ARGENTINA LIVE - LE FOTO PIU' BELLE

ALTRE FOTOGALLERY

Le FOTO della finale dei Mondiali

Mondiali

Spagna e Argentina si giocano il Mondiale al MetLife Stadium, nel New Jersey. Tanto spettacolo in...

38 foto

Fiorentina, ufficiale Oulai: 25+4 milioni di euro

Calciomercato

La Fiorentina ha ufficializzato l'arrivo di Oulai dal Trabzonspor. Desplanches è un nuovo...

76 foto

Tutti i vip presenti per Spagna-Argentina

Mondiali

È il giorno della finalissima al MetLife Stadium, appuntamento imperdibile anche per le tante...

45 foto

Fiorentina, buona la prima contro la Primavera

Serie A

Vittoria per 1-0 il Lecce contro l'Haladás. Buona la prima anche per Genoa e Venezia, che...

14 foto

Le probabili formazioni di Spagna-Argentina

Mondiali

Ultimo atto dei Mondiali 2026: al MetLife Stadium si affrontano Spagna e Argentina in finale....

24 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    Collina: "La tecnologia non uccide le emozioni"

    Mondiali

    Il presidente della Commissione Arbitrale della Fifa, Pierluigi Collina, ha parlato delle...

    Bandierazo Argentina, tifosi invadono Times Square

    video

    Una vera e propria invasione albiceleste a Times Square. I tifosi dell'Argentina hanno riempito...

    Messi prima della finale: "Siamo già nella storia"

    il messaggio

    Lionel Messi ringrazia con un post su Instagram i suoi compagni di Nazionale prima della finale...