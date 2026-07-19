Mondiali 2026, l'Halftime Show della finale con Madonna, Shakira e Ronaldo. FOTO
Dopo lo spettacolo della cerimonia di chiusura che ha visto protagonista la nostra Laura Pausini, nell'intervallo della finale di New York tra Spagna a Argentina è il stato turno dell'Halftime Show: il primo nella storia di un Mondiale. Con le super performance di Madonna, Shakira, Coldplay e Justin Bieber, per una buona causa: il sostegno ai bambini del Fifa Global Citizen Education Fund
- La notte del MetLife Stadium è uno spettacolo continuo, anche nell'intervallo della finale Spagna-Argentina. Dopo la cerimonia di chiusura dei Mondiali - con Laura Pausini tra i protagonisti (nella foto con Robbie Williams e Nicole Scherzinger) - è stata la volta dell'Halftime Show. Sul palco le superstar Madonna, Shakira e Justin Bieber.
- Prima dalla finale-show, la Fifa aveva voluto rassicurare le due nazionali finaliste sulla durata dell'intervallo tra i due tempi, che non avrebbe superato i 17 minuti (11 dello spettacolo più 6 per allestire e smontare il palco e per innaffiare il campo), solo due in più rispetto al normale. Promessa non mantenuta: l'intervallo è durato 27 minuti e 20 secondi!
- Il palco è un tributo all'importanza dell'amore, che campeggia con la scritta 'Love' al centro dello stadio newyorkese.
- Evento diviso in 7 capitoli tematici, con la direzione artistica affidata a Chris Martin, frontman dei Coldplay
- Spettacolare versione remixata di 'Music', accompagnata dall'entrata della Regina del pop con le due leggende brasiliane.
- Con il suo nuovo album 'Confession II', The Queen of Pop sta scalando le classifiche globali.
- Con oltre 400 milioni di dischi venduti, è l'artista femminile di maggior successo della storia. Vincitrice di 7 Grammy Awards.
- Tra i suoi album più iconici Like a Virgin (1984), True Blue (1986) e Like a Prayer (1989), Ray of Light 1998) e Confessions on a Dance Floor (2005).
- Insieme a Whitney Houston, è la cantante con più dischi venduti negli anni ottanta, con 355 settimane nella Billboard Hot 100 e 21 hit certificate.
- I simpatici pupazzi, guidati dal direttore d'orchestra venezuelano Gustavo Dudamel, intonano con il PS22 Chorus 'Seven Nation Army' dei The White Stripes, canzone-manifesto della Coppa vinta dall'Italia nel 2006.
- I sette membri dei BTS sono il gruppo musicale che ha venduto di più nella storia della Corea del Sud, con oltre 45 milioni di album.
- La band K-pop è tornata sulla scena musicale dopo una pausa di tre anni imposta dal servizio militare obbligatorio. Il gruppo, formatosi a Seul nel 2013, è composto da RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jung Kook.
- BTS è un acronimo del nome coreano del gruppo "Bangtan Sonyeondan", che si traduce con "gruppo di ragazzi/boy scout a prova di proiettile".
- Il 32enne di London (Ontario, Canada) è stato il primo artista a piazzare sette singoli al debutto nella Billboard Hot 100, conquistando la vetta delle classifiche di mezzo mondo nel 2010 con l'album My World 2.0, trainato dal singolo 'Baby'.
- Tra le sue tante hit, ricordiamo 'Under the Mistletoe' (2011), 'Believe' (2012) e l'album della consacrazione 'Purpose' (2015) con 'Love Yourself', 'What Do You Mean?', 'Sorry'.
- Bibier ha venduto oltre 130 milioni di copie, vincendo due Grammy Awards.
- Il brano ufficiale dei Mondiali FIFA 2026 continua a dominare le classifiche di tutto il mondo.
- ll cantante nigeriano Burna Boy è tra i più influenti esponenti del afrobeat e afrofuturismo: ha collaborato anche con Beyoncé, Ed Sheeran, Stormzy, Sia, Wizkid.
- Il titolo è in italiano, così come parte del ritornello. E nel testo c’è anche una citazione di una leggenda della nazionale come Paolo Maldini.
- Il ‘dai’ ripetuto in cinque lingue, oltre alla nostra in giapponese, spagnolo, francese e inglese.
- Il videoclip è stato girato nello stadio Maracanà a Rio.
- Lo spettacolo finale dell'intervallo della Coppa del Mondo sosterrà il Fifa Global Citizen Education Fund, un'iniziativa volta a raccogliere 100 milioni di dollari per ampliare l'accesso a un'istruzione di qualità e a opportunità calcistiche per i bambini di tutto il mondo.
- Sono già stati raccolti oltre 50 milioni di dollari: un dollaro ricavato dalla vendita di ogni biglietto per le partite della Coppa del Mondo 2026 è stato donato al Fondo che sosterrà progetti sociali in tutto il mondo.