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Fifa, Infantino si scusa per l'apertura ai privati: "Progetto accantonato"

IL CASO

Al Consiglio Fifa di Zurigo, il presidente Gianni Infantino si è scusato per gli errori legati al progetto Fifa Forward Enterprise, ora definitivamente ritirato, promettendo più condivisione sulle future innovazioni. Saranno riviste, dopo il caso-Balogun, anche le norme disciplinari. Le scuse non sono bastate alla Uefa, che - secondo quanto ricostuito da Bbc Sports - chiede trasparenza e ha ribadito la richiesta di dimissioni di Infantino

Di fronte al Consiglio della Fifa, riunito a Zurigo, il presidente Gianni Infantino si è scusato "per gli errori commessi in relazione alla proposta, poi ritirata, del Fifa Forward Enterprise", il progetto di apertura ai privati dell'organizzazione dei grandi tornei calcistici mondiali. Infantino ha ribadito che la proposta è stata definitivamente accantonata e che ogni innovazione per "incrementare gli investimenti nel calcio" sarà prima discussa e approvata dal Consiglio Fifa e delle Federazioni, procedura che non era stata seguita nel caso della Ffe. Inoltre, è stato concordato che il Comitato Legale della Fifa rivedrà le procedure disciplinari dopo il caso-Balogun al Mondiale

Continua la tensione con la Uefa

Secondo quanto ricostruito da Bbc Sport, le scuse di Infantino non sono bastate a ricucire i rapporti con gli oppositori, in primis la Uefa, che hanno ribadito come sia necessaria maggiore trasparenza, oltre all’accesso alla documentazione relativa al progetto Ffe. Nel corso del Consiglio, sempre secondo la Bbc, i rappresentanti dell'Uefa hanno reiterato le richieste di dimissioni da parte di Infantino.

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